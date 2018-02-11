İstanbul'da fuhuş ve insan ticareti operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekipleri, Aksaray'daki eğlence mekanları ve konaklama tesislerinde yabancı uyruklu kadınların fuhuş amaçlı çalıştırıldıkları ihbarını aldı.

İhbar üzerine teknik ve fiziki çalışma başlatan ekipler 3 aylık takip sonucunda Aksaray'daki 47 adrese 250 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 müstakil adresteki baskında aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu fuhuşa zorlanan 140 kadın kurtarıldı.

KADINLARI FUHUŞA ZORLAYAN 40 KİŞİ GÖZALTINDA

Kadınları fuhuşa zorladığı iddia edilen 40 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 23 gece kulübü ve otel mühürlendi. Gözaltına alınan şüpheliler ve fuhuşa zorlanan kadınlar Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

(İHA)