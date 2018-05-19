İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Ölü ve yaralı var

Olay, 23.00 saatlerinde, Kadıköy Kalkedon Meydanı Muvakkıthane Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek mevzusundan tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, M.D. cebinden çıkarttığı bıçağı İbrahim Yüce ve Tayfun Yüce’ye sapladı. Yaralanan şahıslar Kalkedon Meydanı’ndan Mucakkıthane Caddesi’ne kaçarken, zanlı M.D. kovaladı.
“BOĞAZINI KESTİ”
Edinilen bilgiye göre, Zanlı M.D. kavgadan kaçan İbrahim Yüce’yi, cadde ortasında yakalayarak boğazını kesti. Daha sonra kaçan diğer Tayfun Yüce’yi de sırtından bıçaklayan M.D. olay yerinden kaçarak bir bara sığındı. M.D Kadıköy önleyici ekipleri tarafından sığındığı barda yakalanarak gözaltına alındı.
KALP MASAJI YAPILDI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Buradan geçen bir doktorun ilk müdahaleyi yaptığı ve kalbinin durduğu belirlenen İbrahim Yüce’ye sağlık ekipleri yaklaşık 20 dakika kalp masajı yaptı. Burada ki ilk müdahalenin ardından Haydar Paşa Numune Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan, İbrahim Yüce tüm mühalelere rağmen hayatını kaybederken, Tayfun Yüce’nin ise tedavisi sürüyor.
Olayı gören bir vatandaş ise “Meydanda tartıştılar, daha sonra cadde üzerine doğru koşarak kaçtılar, sonra bir baktık adam yerde yatıyor. Bıçakla boğazını kesmişler. 25 yaşlarında falandı, daha genç birisiydi” şeklinde konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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