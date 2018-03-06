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İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Binlerce polis görevde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 39 ilçenin emniyet müdürlüğü ekipleri, 100 noktada 1500 polis ile “Kurt Kapanı-15" denetimi gerçekleştiriyor

İstanbul'da 'Kurt Kapanı 15' denetimi yapılıyor. Atatürk Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'nde de denetim yapıldı. Denetim de çok sayıda araç durdurularak içindekilere üst ve kimlik kontrolü yapıldı. Denetimler kapsamında durdurulan bir araçtan kuru sıkı tabanca çıktı.

Polis ekipleri tabancaya el koyarken, silahın sahibi polis merkezine götürülerek kabahatler kanuna göre hakkında işlem yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iç hatlar gidiş terminalinde yapılan denetimde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler gelen araçları durdurarak narkotik köpeği ile arama yaptı. Ayrıca yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

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BOSTANCI'DA ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

Uygulama kapsamında Bostancı İDO İskelesi önünde de polis ekipleri, şüpheli gördükleri araçları durdurdu. Araçları didik didik arayan polis, Genel Bilgi Taraması yaptı. Narkotik köpekleri ve polis helikopteri de denetime katıldı.

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DHA

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istanbul operasyon polis Bostancı

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
davul zurna ile operasyon yapan bunu tüm tvde gazetede medyada reklam yapan başka salak bi ülke varmı ya ben bunları öğrensem şimdi dışarı çıkarmıyım
aferin size ben şahsen suçlu olsam bu haberi okuduğum an yerimden kıpırdamam bu nasil habercilik uygulama biter emniyet basin mensuplariyla paylaşır.
bu haberleri denetim bittikten sonra verseniz daha iyi olmaz mi hem bu şekilde şuclu bunlari duyarsa o yoldan gitmez . biraz daha dikkat etmenizi tavsiue ederim
haber yapmayında suçlular yakalansın
Allah kolaylıklar versin
iyi de bu haber mi yapilir arkadas adam cikacagi varsa da cikmaz disari. bu nasil medyacilik. yapilsin bitsin yazin yapildi su oldu bu oldu diye
Ülkenin geldiği hale bak. 1960 döndük. Eşinle oturuyorsun yemek yiyorsun mekanda içeriye birden 20 polis giriyor. Herkesin huzuru kaçıyor, çocuklar korkuyor. Yolda yürüyorsun eve işe gidene kadar 10 yerde durduruluyorsun. Huzur böyle sağlanmaz. Şehrin ortasında özel harekat polisleri ile uygulama yaparak huzur olmaz. Teknolojinin geliştiği bu yüz yılda huzur güven için teknolojiden faydalanılmalıdır. Her şehrin giriş çıkışlarına mahallelerine sokaklarına polis koyarak huzur sağlanmaz ancak huzur bozulur. Turistler ülkeden kaçar. Bunlar yanlış uygulamalar.
memlekette hak hukuk,güven bırakmadınız,,habire huzur operasyonu
şaka gibi ya valla operasyona gelll :)
Bu ülke bu kadar komediyi hiç yaşamamıştı
rüşvet yene operasyonu olmasın!
Bir söz vardı Büyükşehir çalışıyor!! Allah akıl fikir versin
POLİSİN İŞİNE ENGEL OLMAYIN NE BU İLAN OLARAK SÖYLESEYDİNİZ
kendi eş dost akrabalarnı yada AVANTALARINI ALDIKLARINI karakollardan serbest bırakıp.sonrada akllarınca milleti suçlulardan mı arındıryorlar acaba .Hiç karakola işi düşüpde işini halledebilen olmuşmu hiç evi soyulan birisien hırsızı bulduk demişlermi . şimdi sokaklarda iktidar akarşı birleri çıkmasın ikdidarın pisliklerni anlatmasın diye milleti içeri takmak için bu feto zamanında askerlere karşı kullanmak için polis teşkilatına doldurulan esmerler biz yolda çevirip kimlik soruyorlar vay anam vary
BU UYGULAMANİN AÇIKLANMASI BENCE SAKINCALI SUÇLU DIŞARIYA ÇIKARMI YAAA. GİZLİ OLMASI GEREKİYOR.DU ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN
almanyada fransada norveçte polis böyle cevirio kimlik sorsa dakka başı sizin bütün karakafalı hemşehrilerinizi , bütün fetöcü sallabaş sözde dindar üç kağıtcı abilerinizi türkiyeye göndermek zorunda kalır zira çoğu ya kaçak ya kanunu çiğnemiş ya suçlu.O zaman sizler böyle burda rahat yaşayamazdınız. ne ABLALAR KIÇLARINI BÜYÜTEBİLRDİ NE ABİLERİ İŞKEMBELERİNİ BÜYÜTEBİLRİDİ. zamanında işleriniz düzgün yapsınlar sokaklarda milleti çevirip çevirip durmasınalr kim neye göre çeviriyor o eksik güdük torpiili polisler hangi eğitimle kimi kıstas ediyorlar
Afrin operasyonuna bile davul zurnayla girdik. her operasyonumuz böyle :) gizli iş yapmayı sevmiyoruz
birçok operasyonda başarısızlık oluyor,birçoğunda rastgele tutuklamalar çok oluyor nedeni candamar haberciliği yahudilere satarsan olacağı bu operasyondan önce haber çıkıyor ondan sonra suçlu çoğalıyor,
eyy cahil aklı facebookta whatspta kalmıs abilerim mukabelelerde tavuklu pilav yemekten kıçı bymüş ablalalrım. hiç kafa çalışmıyor bütün paranızı apple samsunga verdiniz et yememekten beyinleriniz çalışmıyor. bu hiç bir meziyeti olmadığı için iktidarı korusn diye polis yapılan adamlar normal de mesleklerini düzgün yapmadıkları için sonrasında sokakta herkesi çevirip kimliğini ver diyor sizler köylü olduğunuz için bundna hiç utanmıyorsunzu am aben utanıyorum durdurulmaktan.
beyin kullanma eğitimi sistemine acilen gecilmesi gerek. yoksa ülkenin gidisati iyi değil. medya mensup uyelerinden baslansin bu egitime.
Ohal koşuları yaşayan ülke.
hsklısın
HABER VERMEDEN OPARASYON YAPIN SUCLU TEDBİRİNİ ALDI BİLE/SU UYUR DUSMAN UYUMAZZZ
şov şov bak neler yapıyoz miletimizde sever büle şov başkanları demirelden el aldılar
nerelerin tutulacagı söylendi
uygulama bittikten sonra yapılan bir haber bu hepiniz çok akıllısınız devlet aptal tebrikler zeki insanlar
ABD nin tuzağını cözdük kendilerini hedef gösterip pkk hermenilerine istanbulda katliam yaptıracaklardı .. .
gerizekalı bunlar
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