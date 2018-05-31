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İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 15:07 | Son Güncelleme

İstanbul'da dev operasyon! 150 noktada 2000 personel ile Kurt Kapanı-17 uygulaması gerçekleştirildi. Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konulara yönelik çalışmalar yapıldı.

İstanbul’da kent genelinde polis ekipleri tarafından Kurt Kapanı-17 uygulaması gerçekleştirildi.Uygulama çerçevesinde şehrin dört bir yanından araçlar ve şüpheli şahıslar didik didik arandı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatları doğrultusunda İstanbul'da 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 150 noktada 2000 personel ile Kurt Kapanı - 17 uygulaması gerçekleştirildi.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR TUTULDU

İstanbul'da bütün giriş ve çıkışlarda karadan havadan ve denizden olmak üzere sıkı bir denetim gerçekleştirildi. Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konulara yönelik çalışmalar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul denetim operasyon kurt kapanı-17

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
insallah butun muhalefet ve reise itaat etmeyen herkes tek tek iceri alinirda huzurlu ve tarafsiz bir secim yasariz..
????????
suriyelilerin güvenliği için mi türkiyede sadece istanbul yok
İstanbullular dikkat nedir arkadaş. operasyon bitsin yazarsın ne yazacaksan.
ne bu şimdi şeçim kampanyası mı?
seçim tarihini açıklamadan önce niye yapmadınız.seçim üzeri gösteri yapıyorsunuz.
bu operasyinlari millet ile paylaşmaniz dogru degil kotu niyetli biri bu haberler uzerine zaten sizin oldugunuz bolgeden gecmez hatta evinden dişari cikmaz
EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILAN; 16 seni görmeyen duymayan ve "TAKILMAYA DEVAM" diyerek dalga geçen, seni küçümseyen akepe iktidarına ve onun c.bşk. adayına OY VERME.
aferin mynet sana istanbullular dikkat diye bildirim atiyon bide suclularr dikkat etsin diye helall
Çok akıllıca bi uyqulama suclular qezmesin orda burda
Allah yardimciniz olsun..
Haber mi yapıyorsun, suçlulara uyarı mı veriyorsun mynet???
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