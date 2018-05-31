İstanbul'da giriş çıkışlar tutuldu! Karadan, denizden ve havadan sıkı denetim

İstanbul’da kent genelinde polis ekipleri tarafından Kurt Kapanı-17 uygulaması gerçekleştirildi.Uygulama çerçevesinde şehrin dört bir yanından araçlar ve şüpheli şahıslar didik didik arandı.
İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatları doğrultusunda İstanbul'da 39 ilçede Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde; İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 150 noktada 2000 personel ile Kurt Kapanı - 17 uygulaması gerçekleştirildi.
GİRİŞ ÇIKIŞLAR TUTULDU
İstanbul'da bütün giriş ve çıkışlarda karadan havadan ve denizden olmak üzere sıkı bir denetim gerçekleştirildi. Halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konulara yönelik çalışmalar yapıldı.
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