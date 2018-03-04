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İstanbul'da gök delindi! Art arda kritik uyarılar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 10:59 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili olmaya başladı. Şiddetli, yağış nedeniyle Eyüp’te çöken duvarın altında çok sayıda araç kaldı. Yağmur nedeniyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülürken meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı vatandaşları uyardı. Yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da gök delindi! Art arda kritik uyarılar!

İstanbul'da bazı bölgelerde dolu ve sağanak yağmur etkili oluyor. Küçükçekmece'de önce yağmur ardından da dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışı kısa sürdü. ağmur nedeniyle trafikte aksamalara neden oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ellerindeki eşyalarla korunmaya çalıştılar.

SEL VE SU BASKINI UYARISI

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ise, sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün il genelinde yer yer kuvvetli (20-40 Kg/m2) olması öngörülüyor.

Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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ATAKÖY'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Sabah saatlerinden başlayan yağmur nedeniyle Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü.

Bakırköy Ataköy'de bazı rögarların taşması sonucu yollar göle döndü. Oluşan su birikintilerinde sürücüler zor anlar yaşarken belediye ekipleri de suları tahliye edebilmek için çalışma başlattı.

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YAĞMUR NEDENİYLE DUVAR ÇÖKTÜ

İstanbul'da sabahtan beri etkisini sürdüren sağanak yağmur, Eyüp'te parkın duvarının çökmesine neden oldu. İdris Bitlis Parkı’nın istinat duvarı, park halindeki araçların üzerine çöktü. Olay yerine hemen itfaiye ekipleri çağırıldı. Duvarın zarar verdiği 5 araç itfaiye ekiplerince kurtarılmaya çalışılıyor.

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BU KENTLERE DE UYARI GELDİ

Meteorolojinin twitter hesabından bugün yapılan açıklamada ise İstanbul, Yalova, Kocaeli, Bursa, Batı Karadeniz,Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır ve Batman'a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Sıcaklık kuzey kesimlerde 2 ila 8 derece azalacak.

DOĞU ANADOLU'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR...

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre ise bölgede hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yağışlı olacak.
Yağışların sabah ile öğlen saatlerinde aralıklı yağmur ve yer yer sağanak şeklinde olacağı beklenen bölgede, akşam saatlerinde Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

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hava durumu istanbul

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
mynet tüm istanbul sizi sanki TÜRKİYE istanbuldan ibaret
güzel yağmur hiç kimseye hiçbir şeye zarar vermeden bereketle gellll ????????'?"
İKLİMLER DEĞİŞİYOR DAHA BUNLAR BİSEY DEGİL DAHA NELER GÖRCEZ NELER
@adamsmit_2018 Tam olarak bir iklim değişimi söz konusu değil iklimi değiştiren bizler yani insanlarız. Aşırı bina olan yerlerde kışlar aşırı soğuk yazlar ise aşırı sıcak oluyor bunun sonucunda' da bizim anlam veremediğim hava koşulları oluşuyor. sel durumu yok gerçekte gerçek olan aşırı betonlaşma nedeni ile yağış esnasında biriken suyun oluşturduğu durum. Antalya' da eskiden aylarca yağardı yağmur ama şimdiki gibi sel yoktu. şimdi ise 1 saatlik yağmurla sel basıyor yazın aşırı sıcak kışın' da o denli soğuk.
Meteorolojide yağmur yağdıktan sonra haber veriyor..
hayırlı yağışlar olsunda neden hep istanbulu haberlerde görüyoruz ben ankaralıyım arkadaş!!
@kaplan_naim_1990 ,kıskanmayın,size de yağar inşallah..:)))))
çok şükür yağacak tabii, istanbul için şok ne demek admin rahmet yağıyor rahmet...
BASLIGI DUZELT MYNET ŞOK NEDEMEK ICTIGIN SU NERDEN GELIYOR YAGMUR BEREKETTIR
bu meteoroloji müdürlüğü harbi işin suyunu kaçırdı tahminleri değil tutturmak yanından bile geçmiyor. orayıdamı parselledi bu profili düşükler.
mynet kar yağdıramadın ama yağmurla kurtardın haberi
Yağmur yağması gayet doğal bir olay, neyin sağanak şoku?
ALLAHIN işinee karışmayınn METOROLEJİİ ATIYORR BOLL KEPÇEDEN BOŞ BOŞŞ
istanbul diyor ama cogunluk olarak diğer illerin haberini veriyor daha ne yapsın
Yağmur çok güzel bereket, ancak maalesef alt yapi bozukluğu, ağaçların kesilmesi ve dere yataklarına yapilan binalar nedeniyle can ve mal kaybina uğratması nedeni ile tehlikeli boyutlara geliyor. o nedenle yetkililerin ve ilgililerin bu konulara dikkat etmeleri gerekiyor. bu kadar ağaç katliamina rağmen yağmur yağabiliyorsa şükür edelim.
her yere araba çekerseniz çarpılırsınız işte oh olsun demiyorum ama dikkat edin :D
saat 13:55 ve hala bahar havası var.dünyanın en sersem metorolojisi bizde
İstanbul hak ettiğini yaşıyor hiç kusuruma bakmasın İstanbul da yaşayanlar unutmasınlar önceki Belediye Başkanını senelerce orada oturtanlar onlardı ve muhalefet uyarırken alt yapı konusunda kıskanıyor diyorlardı şimdi ne olduğunu kendileri yaşıyor olanları hasır altı yaparak söylemek yanlızca insanları kandırmaktır ama bizler neler olduğunu hissedebiliyorsak onların hissetmemesi mümkün değil
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