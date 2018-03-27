İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerel seçim tahminine göre ise partilere verilen oy ise AK Parti için yüzde 49.3, CHP için yüzde 41.3, HDP için yüzde 5.2, MHP için yüzde 4.3 olarak belirlendi.

Bu Pazar bir genel milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ise katılımcıların yüzde 48.2’si AK Parti, yüzde 29.0’u CHP, yüzde 8.5’u HDP, yüzde 4.8’i MHP, yüzde 2.1’i İYİ Parti’den yana tercih yaptı.

CHP İMAJI YÜKSEK BİR ADAYLA KAZANABİLİR

Araştırma sonucuna göre, Mart 2018’de AK Parti ile CHP arasındaki farkın, 30 Mart 2014’te olduğu gibi 8 puan olduğu kaydedildi.

İstanbul seçmeninde, 16 Nisan 2017 referandumundan bu yana referandum tercihinde bir değişiklik gözlenmediği, dolayısıyla CHP’nin imajı yüksek bir aday ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanma olasılığının bulunduğu belirtildi.

İstanbul’daki Genel seçim tercihleri açısından AK Parti ile CHP arasında makasın ise AK Parti lehine 20,7 puana yükseldiği, Cumhur İttifakı’nın oyunun toplamda yüzde 57 olarak değerlendirildiği kaydedildi. Ancak bu oran, yerel seçim tercihlerini etkilemedi.