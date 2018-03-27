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İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 14:29 | Son Güncelleme

Referandum sonucunu tahmin eden Konsensus, İstanbul’un 39 ilçesinin 100 mahallesinde 2 bin kişi ile görüşerek, seçmenin eğilimini ölçtü. ‘Bu pazar yerel seçim olsa İstanbul için hangi partiye oy verirsiniz?’ sorusunu yönelten Konsensus’a göre, araştırmaya katılanların yüzde 46.9’u tercihini AK Parti’den, yüzde 39.3’ü ise CHP’den yana kullandı...Araştırmada, CHP’nin imajı yüksek bir aday ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanma olasılığının bulunduğu belirtildi.

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerel seçim tahminine göre ise partilere verilen oy ise AK Parti için yüzde 49.3, CHP için yüzde 41.3, HDP için yüzde 5.2, MHP için yüzde 4.3 olarak belirlendi.

Bu Pazar bir genel milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna ise katılımcıların yüzde 48.2’si AK Parti, yüzde 29.0’u CHP, yüzde 8.5’u HDP, yüzde 4.8’i MHP, yüzde 2.1’i İYİ Parti’den yana tercih yaptı.

CHP İMAJI YÜKSEK BİR ADAYLA KAZANABİLİR

Araştırma sonucuna göre, Mart 2018’de AK Parti ile CHP arasındaki farkın, 30 Mart 2014’te olduğu gibi 8 puan olduğu kaydedildi.

İstanbul seçmeninde, 16 Nisan 2017 referandumundan bu yana referandum tercihinde bir değişiklik gözlenmediği, dolayısıyla CHP’nin imajı yüksek bir aday ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanma olasılığının bulunduğu belirtildi.

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İstanbul’daki Genel seçim tercihleri açısından AK Parti ile CHP arasında makasın ise AK Parti lehine 20,7 puana yükseldiği, Cumhur İttifakı’nın oyunun toplamda yüzde 57 olarak değerlendirildiği kaydedildi. Ancak bu oran, yerel seçim tercihlerini etkilemedi.

Konsensus’a göre, 6 Nisan 2017 referandumu bugün aynı şekilde tekrarlansa evet oyu vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 46.5, hayır oyu vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 49.7 olarak belirlendi.

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Bugün, İstanbul’da, CHP’nin genel seçim oy oranının yüzde 31,2 olduğunu belirten Konsensus’a göre, CHP, İstanbul’da, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinden bu yana oylarını 0.8 puan artırdı. CHP’nin, CHP’nin 30 Mart 2014’ten bu yana, İ.B.B. Büyükşehir Belediye Başkanlığı oyu ise 1,2 puan yükseldi.

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Okuyucu Yorumları 37 yorum
İstanbulu CHP kazanırsa 1990 öncesindeki gibi suya hasret kalırlar.
@muhterem59 HE DOĞRU SAYENİZDE YAZIN SEL OLUYOR ARTIK İSTANBUL'DA
@muhterem59 HAKLISIN TEBRİK EDERİM
@muhterem59 sen kahin misin?
akp nin işi bitti, kayıt altındaki hırsızlarıyla gerçek cumhuriyet mahkemelerine hesap verecekler, tüyü bitmemiş yetimin hakkı tek tek geri alınacak, inançlı olmadıklarından eminiz de ahiretteki hesap vermeleri bu hesaptan hariç
Görücez seçimde acele etmeyin . Bence iyi parti güzel bi çıkış yapacak. Tüm partilerden oy alacak Hayırlısı bakalım
Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı haberini de bekliyoruz...İşsizlikten,üniversite mezunu işsizlerden ve kayıt dışı istihdamdan bahsetti.Doğru diyor Sayın Kılıçdaroğlu,kayıt dışı çalışanlar;''Aman işimden olmayayım'' diye sesini çıkartmıyor maalesef!:S
iyi gelecek iyi olacak lılar üzülmüştür ..
burada aylar önce"-Reis%57 ile. seçilir MHP nin de baraj die bir sorunu yok!" dediğimizde gülenler hadi gülün ittifak olayı o vakitler ortada yoktu ama artık var))
Bu anketi nerede yaptınız akp istanbul binasının içinde mi Biraz sokağa çıkın da bakın
Ampuller yine başladı toplum mühendisliğine
BUNLAR ÇAĞ ATLAMIŞ .AKEPE YAPSA ANKETİ BU KADAR OLMAZ. YÜZDE 22 Yİİ YÜZDE 46 GÖSTERMİŞ KÖFTEHORLAR .BİR AFERİNİ HAKETMİŞLER. HALBUKİ GERÇEK İYİ PARTİ YÜZDE 45 DİR.
MYNET VE HİKAYELERİ HERZAMANKİ GİBİ
ne demek yuzde 49.bütün islam aleminin asrın peygamberi olarak kabul ettiği gelmiş geçmiş en büyük lider bundan sonrada asla gelmeyecek reisimiz yüzde yüz oy almalı.bakın reise kafirler oy vermez bunu bilin.kuran okusanız orda sayısız yerde tayyip isminin geçtiğini bilirdiniz.onun sayesinde ekmek yediniz ondan evvel karınız kızınız başı kıçı açk geziyordu geldi türban taktırdı.imam hatipleri açtı da islamı öğrendiniz.yol yaptı köprü yaptı hala ona oy vermeyen şeytanlar mı var
NE KADAR ANKET MANİPÜLASYONU YAPARSANIZ YAPIN MİLLETİN KARARINI DEĞİŞTİREMEYECEKSİNİZ... MYNET, HER HAFTA ASLI ASTARI OLMAYAN ANKETLER YAYINLIYOR. DEFALARCA YANILDINIZ, YİNE YANILACAKSINIZ... AKPARTİ YÜZDE 60 IN ÜZERİNDE GELECEK. HEP GELECEK, SİZ HEP KAYBEDECEKSİNİZ...
akp en fazla %30 en fazla oda bırakın artık bu işleri sırf şehit yakınları oy vermese yine yeter tüm anadolu ağlıyo
istanbul klasik bir arap sehri gibi oldu, suriyeli irakli ortadogunun en geri kalmis halklari istanbula geliyor.
YAV SİZ NERDE UYUYORSUNUZ Bİ YERİNİZ AÇIK KALMIŞ SİZİN. İSTANBULUN HANGİ MAHALLERİNDE YAPTINIZ BU İŞİ. BOYLE YIPRATMA POLİTİKALLARINA GEREK YÖK CESUR OLUN DÜRÜST OLUN.
geçersiz oyları nasıl tespit ettiniz :)
hah hah ha gtmle gülüyorum kim yapmış anketi hangi yandaş IYI %2 ymiş bu gerçekse ülkeyi direk akpye teslim edelim
cok saskınım arastırma sırkatlerı de konusunca hep yanlı konusuyor. dun aksan haberturk te ızledım cok guldum. adamlar arastırmacı degıl partı savunmacıları gıbıler
yanlış anket yine..iyi partiyi değilde chp yi takip göstererek..akp nin amacı tabanının oyunun kaymasını engellemek..çünkü akp tabanı chp ye vermez..ama şu ankette iyi parti yada saadet oylarını 2. parti yapsa..akp tabanı düşünür ve kayar..bide benim anlamadığım çok şey var..Bülent Arınç çıktı Melih Gökçek ankarayi parsel parsel sattı dedi..halk hala Melih Gökçek e veriyor...Melih Gökçek kendisi söylese ben sattım dese yine yüzde 40 50 alıyorsa...akp seçmenini sorgulamak lazım..niye veriyor diye yada düşünüyor mu yada bilinçli mi diye
BAKINIZ BU TÜR ANKETLER KAMU OYUNU YÖNLENDİRİCİ ANKETLERDİR ŞU AN. BAHÇELİ ERDOĞAN KUCAKLAŞTIYA 25 MİLYON KÜRT KARDEŞİMİZ DERİN HİPNOZDAN UYANDI ARTIK. HÜKÜMET TARİHİ EN BÜYÜK HATASINI YAPTI BU KUCAKLAŞMA İLE. BAKINIZ YAKINDA GELECEK BİR SEÇİMDE AKP %25 LERE GERİLEYECEK. KUZEY SURİYEYE SALDIRMAK MİLLİYETÇİLİK DUYGULARINI ABARTMIYOR ASLA. TÜRKİYENİN BAŞINI BELA SOKMA TEHLİKESİNE KARŞI MİLLETTE ENDİŞE DORUK NOKTAYA ÇIKTI ŞU AN.RAHMETLİ ERBAKAN GİBİ KUCAKLIYICI OLAMADI ŞU ANKİ YÖNETİM. D-8 PROJESİ İLE TÜM MÜSLÜMANLAR KUCAKLANACAKTI ASLINDA.AMA ŞİMDİ MÜSLÜMAN KANI DÖKÜLDÜ 16 YILDIR BÖLGEMİZDE.
@ozaydin65 NE DİYON SEN MUSLUMANLARIN KURTARCISI TURKİYE. İSRAİL UŞAĞI FETOSCU SENI.. ANCA SENIN GIBI İSLAM VE TÜRK DÜŞMANLARINI KANDIRIRSIN SEN Kİ ZATEN ONLARDA SENİN GİBİLERDİR.
MYNET KONU ÖNEMLİ BAKINZI 16 YILDIR 3 MİLYON MÜSLÜMANIN KANI AKITILDI BÖLGEDE.BUNUN SUÇLUSU KİM YAKINDA TARİH ORTAYA ÇIKARACAK. OSLO GÖRÜŞMESİ DENİLİP GEÇİLMESİN.RAHMETLİ ERBAKAN BÖYLE BİR TUZAĞA DÜŞÜRMEMİŞTİ MİLLETİNİ.YAYINLAYALIM.
İnanılmaz. Şaşırtıcı. Önlenemez.
OLASILIKMI BALIK KAVAĞA ÇIKARSA KESİN KES BENDE CUMHURBAŞKANI OLACAĞIM
BU ŞİRKETE DİYORUM Kİ: YALANCININ........
İstanbul a Vizyonu geniş bir aday var zaten Sezgin Tanrıkulu,Mahmut Tanal yada Canan Kaftancıoğlu :)
Akp nin yanli haberleri.reisiniz anketleri yasaklamadi mi bi ara
bu millet asla akıllanmaz; anasını belletmekten bu kadar zevk alan bir millet yeryüzüne bir daha gelmez
yalannnnnnn vallahi yalan billahi yalan...chp bu kadar oy alamaz..iyi partiden medet umanlar hüsrana ugrar...
Vallahi millet caresizlikten veriyor numara oyu ciddi bir akım yok karşısında bilerek isteyerek verenler yüzde 20 'yi geçmez onlarsa kör kütük aşık olanlar
CHP HER SEÇİMİ KAZANDIĞI GİBİ BU SEÇİMİ DE ALIR :)
NEREDE YAPILMIŞ ANKET CHP GENEL MERKEZİNDEMİ
AYNEN MYNET GEÇ BU İŞLERİ BEN BU ANKETLERE ASLA İNANMIYORUM SANDIKDA GÖRÜŞCEĞİZ BAŞKA YOLU YOK OYUM İYİ PARTİ KAZANSADA KAZANMASADA GÖRECEĞİZ MHP AKP CHP ASLA OY YOK ASLA
akp gitsin de gerisi ALLAH KERİM
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