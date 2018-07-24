İstanbul'da harekete geçildi! Bir 'piramit yapı' sistemine daha operasyon

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin araştırmasında, elebaşılığını Rusya uyruklu S.M'nin yaptığı bir grubun internette oluşturduğu "www.turkeymmm.net" adlı piramit yapı sistemine üye kaydı gerçekleştirdiği, üyelerin belirli miktarda bitcoini sistem hesabına yatırma şartı koştukları, üyelerin yatırdığı bitcoinlere el koydukları tespit edildi.

Yapılan istihbarat çalışmasının ardından polis ekipleri, 10 Temmuz'da İstanbul merkezli 17 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 33 kişiden 30'unu yakaladı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 31 diz üstü bilgisayar, 8 tablet bilgisayar, 42 cep telefonu, 37 hafıza kartı, 12 sabit disk, 49 sim kartı, 8 CD, 8 harici disk ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin, piramit yapı sistemine üye olan vatandaşlardan yaklaşık 1 milyon 200 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 23'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

AA

