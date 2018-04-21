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İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:30 | Son Güncelleme

Son dakika... Esenyurt'ta bir şahıs, girdiği börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Kısa süre sonra rehineleri serbest bırakan şahıs, üzerine döktüğü benzinle kendini yakmakla tehdit etmeye başladı. Şahısı ikna çalışmaları sürüyor

İstanbul'da hareketli dakikalar! Bir şahıs börekçide 2 kişiyi rehin aldı

Esenyurt'ta alacağı olduğu ve alacağını alamadığı öğrenilen bir şahıs, börekçide 2 kişiyi rehin aldı. Şahıs, kısa süre sonra rehineleri serbest bırakırken, kendi üzerine benzin döktü. Kendisini öldürmekle tehdit eden şahsı, ikna çabaları sürüyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Esenyurt rehine

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yıllık kişi başına düşen milli gelir 50 bin dolar olmuş neden yakıyorki. Kesin dinsizdir. Dini bütün imanı zayıf muhafazakarlar ülkeyi maalesef perişan ettiler. İnsanlar cinnet geçiriyor. Artık hergün daha da felakete sürükleniyoruz.
Bu ülkede saray ve çevresi haric hiç kimsenin huzur ve güvenliği yoktur halk köledir emekli borç içinde esnaf bitik asgari ücretli zaten evi bulamıyor
Esenyurtu kaybersek Mekkeyi kaybederiz la Mekke zaten ABD'nin elinde Suudiler varya:)Esenyurtu kaybersek koltuk gidecek akp gidecek demiyor da bak esenyurtun ne güzel islam kalesi :)
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