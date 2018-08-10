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İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Esenler TEM bağlantı yolunda, ’Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı. Sürücü isabet eden kurşunla yaralanınca araç kaza yaparak durabildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken 2 kişi gözaltına alındı. Araçta sahte plakalar ve silah ele geçirildi.

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

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