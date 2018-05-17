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İstanbul'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2018 08:25 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Maltepe'de uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'da hava destekli uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışmaları sonucu, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanması amacıyla Gülsuyu Mahallesi'ndeki birçok adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Özel harekat ekiplerinin katıldığı, polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyon kapsamında adreslerdeki aramaların devam ettiği bildirildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul maltepe uyuşturucu

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