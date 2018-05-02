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İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 09:04 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı geldi. Çok bulutlu ve yer yer yağmurlu bir güne başlayan İstanbul'da 6 Mayıs pazar günü sağanak yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre İstanbul'da 6 Mayıs pazar günü sağanak yağmur bekleniyor. Ülke genelinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Hatay, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI NASIL?

Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

2 MAYIS İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbullular güne kapalı ve sisli bir havayla başladı. Yer yer yağışın görüldüğü İstanbul'da öğleden sonra sıcaklıkların 21 dereceye yükselmesi bekleniyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Başkent Ankara'da parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklığın 27 dereceye kadar yükselmesi beklenen Ankara'da öğleden sonra yer yer yağmur görülecek.

İZMİR HAVA DURUMU

Güneşli bir gün geçirecek olan İzmir'de hava sıcaklığı 30 dereceyi bulacak.

PAZAR GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR

Meteoroloji’de yer alan bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere yurdun neredeyse tamamında Pazar günüden itibaren gök gürültülü yağışlar etkili olacak.

Yağışlar Salı günü Marmara bölgesini terk edecek.


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