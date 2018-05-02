İstanbul'da hava durumu nasıl? Meteoroloji'den son dakika yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre İstanbul'da 6 Mayıs pazar günü sağanak yağmur bekleniyor. Ülke genelinin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bilecik, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Muğla, Antalya'nın batı kesimleri, Hatay, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sis ve pus hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI NASIL?
Önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz'in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
2 MAYIS İSTANBUL HAVA DURUMU
İstanbullular güne kapalı ve sisli bir havayla başladı. Yer yer yağışın görüldüğü İstanbul'da öğleden sonra sıcaklıkların 21 dereceye yükselmesi bekleniyor.
ANKARA HAVA DURUMU
Başkent Ankara'da parçalı bulutlu bir hava var. Sıcaklığın 27 dereceye kadar yükselmesi beklenen Ankara'da öğleden sonra yer yer yağmur görülecek.
İZMİR HAVA DURUMU
Güneşli bir gün geçirecek olan İzmir'de hava sıcaklığı 30 dereceyi bulacak.
PAZAR GÜNÜ YAĞMUR GELİYOR
Meteoroloji’de yer alan bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere yurdun neredeyse tamamında Pazar günüden itibaren gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
Yağışlar Salı günü Marmara bölgesini terk edecek.
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