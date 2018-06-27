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İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 20:03 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bu akşamın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. En yüksek sıcaklık ise 30°C olacak. İşte son dakika yurtta hava durumu.

İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’ nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’ nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batı kesimleri ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELI °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Muğla, Aydın ve Manisa çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENIZLI °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSIN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKISEHIR °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 33°C

Parçalı bulutlu

SİVAS °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVIN °C, 34°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BİTLİS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 41°C

Az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

SANLIURFA °C, 41°C

Az bulutlu

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Meteoroloji Meteoroloji Genel Müdürlüğü istanbul hava durumu sağanak yağış hava sıcaklığı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
dün itibarı ile inandırıcıgı kalmamıştir inanmiyorum 2 saat arabanın ustunu kapadık millet selfi cekti gitti harde
o hatayı bir kere yaptık daha yaparmıyız geçin o işleri geçin
bırakın hele gelsin gel hele gel
sayenizde belediyeye bağlı tüm yandaş otoparklar parayı kırdı...dolu var diye bir yalan uydurdular bizim saftirikler gittiler otoparlara paraları bayıldılar...dünyada aptallar olmasa akıllılar ne yapardı.... :)))
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