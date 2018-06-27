İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’ nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. UYARILAR



YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’ nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batı kesimleri ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. BALIKESİR °C, 30°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. BURSA °C, 30°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ISTANBUL °C, 30°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. KOCAELI °C, 30°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EGE



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Muğla, Aydın ve Manisa çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu AYDIN °C, 33°C



Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENIZLI °C, 33°C



Parçalı ve çok bulutlu IZMIR °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ



Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 32°C



Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu BURDUR °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu MERSIN °C, 32°C



Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU



Parçalı, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 33°C



Parçalı ve çok bulutlu ESKISEHIR °C, 31°C



Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 33°C



Parçalı bulutlu SİVAS °C, 32°C



Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ



Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.