İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji’den son dakika gök gürültülü sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Kıyı Ege ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinin aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara’ nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde mevsim normalleri civarında iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, İç Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara’ nın batısı ve Kıyı Ege ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin batı kesimleri ile İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
BALIKESİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde batısı ile akşam saatlerinde il genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELI °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimler ile Muğla, Aydın ve Manisa çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege’de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENIZLI °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Toroslar kesiminin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSIN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu
SİVAS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVIN °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 32°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BİTLİS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 41°C
Az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
SANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu
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