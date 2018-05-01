İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Sıcaklara aldanmayın, sağanak geliyor!

Meteoroloji genel müdürlüğü Twitter hesabından paylaşılan mesajda, “Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacak, Doğu bölgeler ile Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek, hafta sonu iç ve batı kesimlerde azalacak” denildi.
Meteoroloji’nin internet sitesinde ise şu bilgiler yer aldı:
Doğu bölgelerimizde önümüzdeki bir hafta boyunca mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor
Yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde (Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimleri), yer seviyesinde sıcak hava ile atmosferin üst seviyelerinde soğuk hava bulunmasından dolayı meydana gelmesi beklenen ve halk arasında kırkikindi yağışları olarak isimlendirilen, öğleden sonraları görülecek mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki kararsızlık yağışlarının etkili olacağı tahmin ediliyor.
Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda doğu bölgelerimiz ile Karadeniz kıyı kesiminde biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’de yer alan bilgilere göre İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler de dahil olmak üzere yurdun neredeyse tamamında Pazar günüden itibaren gök gürültülü yağışlar etkili olacak.
Yağışlar Salı günü Marmara bölgesini terk edecek.
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