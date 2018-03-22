İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son hava durumu raporu

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Peki hava durumu nasıl olacak? İşte il il tüm yurtta hava durumu ...
Yapılan açıklamada, bugün 08.00 ila 13.00 saatleri arasında Marmara'nın batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiği duyuruldu. Hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma ile yer yer çamur şeklinde yağmur ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU
Hava durumu Meteorolji'den yapılan açıklamaya göre Marmara bölgesinde ve İstanbul bugün yağışlı...
Marmara bölgesinde yağışlı hava dalgası hava sıcaklıklarında da düşüşlere neden olacak. Edirne ve Kırklareli'nde Cumartesi günü sıcaklıkların 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte karla karışık yağmurun da etkili olması bekleniyor.
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