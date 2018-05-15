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İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 08:32 | Son Güncelleme

Ümraniye'de bazı adreslere yönelik özel hareket polislerinin de katılımıyla operasyon yürütülüyor.

İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

Ümraniye'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bazı mahallelerde tespit edilen çok sayıda adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopterinin de destek verdiği çalışmalar kapsamında, ekipler söz konusu adreslerde arama yapıyor.

Şafak vakti başlayan operasyonda Aşağı Dudullu Mahallesi Sulh Sokağı'ndaki iki adrese de baskın yapıldı.

Bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtilen operasyon kapsamında aramaların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.

AA

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