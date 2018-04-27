İstanbul'da ilginç kaza! Minibüs şoförü bile ne olduğunu anlamadı

Kaza, Bebek-Arnavutköy Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beytullah Derman'ın kullandığı 54 D 6505 plakalı otomobil, önünde seyreden minibüse çarparak takla attı. İki sürücü de kazadan yara almadan kurtuldu.
ARKADAN VURUP TAKLA ATTI
Kazaya karışan minibüs şoförü Bahri Yılmaz, "Ben sağdan önden gidiyordum. Arka soldan bana vurarak takla attı. Şoför aracın içinden kendi imkanları ile çıktı. Ambulans geldi, yaralanmamıştı" dedi.
Kaza nedeniyle Bebek -Arnavutköy Caddesi Beşiktaş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
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