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İstanbul'da IŞİD alarmı: 10 gün içinde eylem planlıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:26 | Son Güncelleme

İstanbul'da terör örgütü IŞİD'in (DEAŞ) eylem planladığı istihbaratı Emniyet'i alarma geçirdi. İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü, kamu kurumlarına İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine yönelik bilgiler edindiğine dair yazı gönderdi. Yazıda, 'DEAŞ terör örgütü tarafından İstanbul'da eylem planı emri verildiği, eylemin önümüzdeki 10 günlük dönem içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı yönünde bilgiler elde edilmiştir' ifadeleri yer aldı.

İstanbul'da IŞİD alarmı: 10 gün içinde eylem planlıyorlar

İstanbul Valiliği Emniyet Müdürlüğü, kamu kurumlarına İstanbul'da terör saldırısı olabileceğine yönelik bilgiler edindiğine dair yazı gönderdi. Yazıda, "DEAŞ terör örgütü tarafından İstanbul'da eylem planı emri verildiği, eylemin önümüzdeki 10 günlük dönem içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı yönünde bilgiler elde edilmiştir" denildi.

IŞİD'in İstanbul'da eylem planı emri verdiği belirtildi. Oda TV'de yer alan habere göre Emniyet Müdürlüğü'nce kamu kurumlarına gönderilen yazıda, "DEAŞ terör örgütü tarafından İstanbul'da eylem planı emri verildiği, eylemin önümüzdeki 10 günlük dönem içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığı, turizm bölgeleri ve sağlık turizminin, ilimiz Fatih ilçesi Eminönü bölgesinin özellikle kara ve deniz ulaşım araçlarının ve bunların duraklarının eylem hedefi olabileceği (Marmaray olabileceği değerlendirilmiştir) yönünde bilgiler elde edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

HEDEF ALINABİLECEK YERLER

İl Emniyet müdürü adına İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Kadir Alçıkaya imzalı yazıda, hedef alınabilecek yerlerde güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Konunun bilmesi gerekenler prensibinden hareketle, gizlilik çerçevesinde, çalışmalarınızda değerlendirilmesini, eylem hedefi olabileceği değerlendirilen başta Eminönü/Sirkeci Marmaray İstasyonu olmak üzere tüm Marmaray hattında (tüp geçit, istasyon, trenler, iskeleler, tramvay) gerekli güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınmasını, mevcut tedbirlerin ve bölgedeki hassas yerlerin tekrardan gözden geçirilmesini, gerek görülmesi halinde ilave tedbirlerin alınmasını, özel güvenlik dahil koruma görevlilerinin uyarılarak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, birimler arası koordinenin Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nce sağlanmasını, İl Emniyet Müdür Yardımcılarının konu hakkında (özlük işlerini yürüten birimlerce) bilgilendirilmelerini ve olabilecek gelişmelerde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi verilmesini arz ederim."

OKUL GEZİLERİ İPTAL EDİLDİ

Söz konusu yazı, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara da gönderildi. Yazıyı alan bazı okullar, öğrencilerin önceden planlanan gezilerini iptal etti.

Aynı zamanda Çin merkezli Huawei de Türkiye'deki çalışanlarına uyarı gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul IŞİD DEAŞ eylem Valilik

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yok mülteci yok afgan yok suriyeli die önünüze geleni içeri aldınız şimdide alarm diosunuz bu adamlar nasıl içeri girdi şu kapıları kapatın ne olursa olsun hiçbirini almayın içeri ne huzur kaldı ne güven bu ne ya
23 Nisan yaklaşıyor ya ondandır. Kendi kongreleri olduğu zamanlar hiç böyle sıkıntılar olmuyor. Malum, Zafer Bayramında da hastalanıyorlar... Ne Mutlu Türküm Diyene çatlasanızda patlasanızda
ISID kalesi istsnbul
ABD nin kurduğu bu örgüt her nedense sahibini ve israili ısırmıyor
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