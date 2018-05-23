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İstanbul'da kadın yolcuyu arabadan atan taksici tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

Ümraniye’de taksi şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle kavga ettiği Canan Ay isimli kadını bacağından tutarak taksiden dışarı attı. O anlar bir kamera tarafından saniye saniye görüntülenmişti. Canan Ay'ı taksiden atan şoför tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şoförün, uyuşturucu bulundurma ve kullanmak suçundan 4, ayrıca mala zarar verme ve mühür kırma suçundan da kaydının bulunduğu belirtiliyor.

İstanbul'da kadın yolcuyu arabadan atan taksici tutuklandı

Ümraniye’de tartıştığı genç kadını bacaklarından tutarak araçtan dışarı atan taksi şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre; gözaltına alınan taksici Ş.G.'nin, uyuşturucu bulundurma ve kullanmak suçundan 4, ayrıca mala zarar verme ve mühür kırma suçundan da kaydının bulunduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan Ay, "Kafa atıp darp etti. Kaçmasın diye aracın arka koltuğuna oturdum. Hareket etti, beni içeri aldı. Bacaklarımdan tutup dışarı attı" dedi. Taksici, Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılacak.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Taksi Ümraniye

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