İstanbul'da kadın yolcuyu arabadan atan taksici tutuklandı

Ümraniye’de tartıştığı genç kadını bacaklarından tutarak araçtan dışarı atan taksi şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın haberine göre; gözaltına alınan taksici Ş.G.'nin, uyuşturucu bulundurma ve kullanmak suçundan 4, ayrıca mala zarar verme ve mühür kırma suçundan da kaydının bulunduğu öğrenildi.

Saldırıya uğrayan Ay, "Kafa atıp darp etti. Kaçmasın diye aracın arka koltuğuna oturdum. Hareket etti, beni içeri aldı. Bacaklarımdan tutup dışarı attı" dedi. Taksici, Anadolu Adliyesi'nde hakim karşısına çıkartılacak.

