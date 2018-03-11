HABER

İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 15:15 | Son Güncelleme

İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'ın koordinasyonunda, 3 yıl ve üzerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla 39 ilçede 2 bin adrese operasyon düzenlendi. 3 bin ekip ve 6 bin personelin katıldığı operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da 'Kangal Pençesi' operasyonu

İstanbul'da, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması amacıyla il genelinde düzenlenen "Kangal Pençesi" adı verilen operasyonda, çok sayıda kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şubeler ve ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda, 3 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanması için saat 02.00'de operasyon başlattı. Operasyona, 3 bin ekip ve 6 bin personel katıldı.

Operasyonda, İstanbul'un 39 ilçesinde belirlenen 2 bin adrese baskın yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. "Kangal Pençesi" adı verilen operasyonu bizzat yönettiği bildirilen Emniyet Müdürü Çalışkan açıklamasında, kentte suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz olarak sürdürüleceğini, tüm çalışmaların İstanbul halkının huzur ve güveni için olduğunu vurguladı. Gözaltı sayısının ve diğer ayrıntıların daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenlediFatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon: 5 gözaltıUyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Kangal Pençesi Mustafa Çalışkan

En Çok Okunan Haberler

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Yeni Malatyaspor 0 - 2 Fenerbahçe (Maç özeti)

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Adana Demirsporlu Sezer Özmen'in ayağı kırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Okuyucu Yorumları 3 yorum
allah razı olsun ya cezası olan kimse kalmasın dışarıda memlekette huzur olsun
şuan suçlu olsam önce dökümanları imha eder sonra adres değiştirirdim. Siz davul zurnayla ilana devam edin
17milyon silâh,sivillerin elinde,psikopatlarda bile silâh var! SİVİL SİLÂHLANMAYA HAYIR! Bir yakınımız ölmeden! yasa çıkarılmalıdır.
Diğer Haberler
İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu(GENİŞ)

İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu(GENİŞ)

Türk sahra hastanesinde doğan Arakanlı bebeğe 'Recep Tayyip' adı verildi

Türk sahra hastanesinde doğan Arakanlı bebeğe 'Recep Tayyip' adı verildi

İYİ Parti'de Hüseyin Tekin güven tazeledi

İYİ Parti'de Hüseyin Tekin güven tazeledi

Yüksekova'da cami duvarı dibine bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Yüksekova'da cami duvarı dibine bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?

Başaran Holding kimin | Hüseyin Başaran kimdir?

İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü

İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.