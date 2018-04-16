İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

Olay, İstanbul Kayabaşı Köyü'nde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün camları da patladı, kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kaza için tutanak tutmaya gelen polis memurlarından birine ise köpek saldırdı. Saldırıya uğrayan polis, kolundan ve bacağından yaralandı. (DHA)