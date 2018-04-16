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İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 19:08 | Son Güncelleme

İstanbul Kayabaşı'nda hafriyat kamyonu, İETT otobüsüne çarptı. Kaza için tutanak tutmaya gelen polis memuruna ise köpek saldırdı.

İstanbul'da kaza tutanağı tutmaya giden polise köpek saldırdı!

Olay, İstanbul Kayabaşı Köyü'nde yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden hafriyat kamyonu, karşı yönden gelen İETT otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün camları da patladı, kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kaza için tutanak tutmaya gelen polis memurlarından birine ise köpek saldırdı. Saldırıya uğrayan polis, kolundan ve bacağından yaralandı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul kayabaşı trafik kazası Köpek saldırısı

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