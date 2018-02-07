İstanbul'da kentsel dönüşümle gelen tehlike!

Milliyet Gazetesi’nden Mert İnan’ın haberine göre inşaat firmaları 7-8 bin liralık maliyet için halk sağlığını hiçe sayıyor. Türkiye’de yılda yaklaşık 30 bin kişiye akciğer kanseri tanısı konuyor. Sigara bağımlılığı ve hava kirliliği akciğer kanserinin en önemli nedenleri arasında. En ölümcül olan akciğer kanserinin en önemli nedenlerinden biri asbest. Uzmanlara göre yıkılan inşaatlarda asbestli malzeme kullanımı nedeniyle binlerce insan ciddi risk altında.

‘MİLYONLUK PROJELERDE’ KÜLFET GÖRÜYORLAR



2010 yılından önce yapılan tüm binalarda asbestli malzemelerin kullanıldığını öne süren Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Cevahir Efe Akçelik, “İstanbul'daki 39 ilçe belediyesinden sadece yedisinde eski binaların yıkımı için ‘asbest temiz' belgesi isteniyor. Bu ilçeler Kadıköy, Şişli, Beşiktaş, Ataşehir, Maltepe, Tuzla ve Bağcılar. Müteahhitler asbest ölçümü ve önlemlerini mali külfet görürken, belediyeler üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Yıkım, yapım işini yapacak müteahhit bir an önce ruhsat alarak zaman ve maliyeti minimize etmek istiyor. Yönetmelikler olsa da ilçe belediyelerin yaptırım gücü olmadığından asbest ölçüm ve denetimleri gerçekleştirilmiyor” diyor.