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İstanbul'da kimyasal paniği! AFAD ekipleri inceliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 17:25 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de kimyasal şüphe, araziye atılan ve içinde kimyasal atık olduğundan şüphelenilen varilleri AFAD ekipleri inceliyor.

Büyükçekmece Eskice köyünde bir araziye atılan ve içinde kimyasal atık olduğundan şüphelenilen 10 varil, AFAD ekipleri tarafından inceleniyor. Polis ekipleri ise, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Büyükçekmece'de boş bir araziye içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen variller bırakıldı. Olay yerine giden AFAD ekipleri varilleri inceliyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Büyükçekmece Eskice köyünde yaşandı. İHA'nın haberine göre, köydeki boş araziye bırakılan 10 varil, vatandaşların dikkatini çekti. Köylülerin belediyeye haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

büyükcekmece

AFAD EKİPLERİ İNCELEME YAPIYOR

Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yerine AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin içerisinde kimyasal madde olduğundan şüphelenilen varilleri incelemesi sürüyor.

DAHA ÖNCE KOYUN VE TAVUKLAR ÖLMÜŞTÜ

Büyükçekmece'de daha önce de yol kenarına dökülen kimyasal maddeden etkilenen koyun ve tavuklar ölmüştü.

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istanbul kimyasal paniği AFAD

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Amerika duymasın :)
ülkemizde kimyasal maddeleri inceleyecek bir birm yok maalesef sadece ufak tefekler işte
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