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İstanbul'da korku dolu anlar! Eylem için çıktığı vincin üzerinde bayıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda maaşlarını alamadığını söyleyen işçiler vince çıktı. Bu sırada bir işçi rahatsızlanınca düşme tehlikesi geçirdi. Arkadaşları düşmekte olan kişiyi son anda tuttu. Baygın vaziyette vinçten sarkan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Olay saat 15.00 sıralarında Dolapdere'de meydana geldi. Çalıştıkları rezidans inşaatında maaşlarını alamadıkları belirtilen 5 işçi rezidans inşaatında kullanılan vince çıktı.

Burada bir süre bekleyen işçilerden biri rahatsızlandı. Arkadaşının rahatsızlandığını fark eden bir işçi, aşağı düşerken son anda tuttu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hava yastığı açarak aşağıda önlem alırken kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VINC BEYGOLU

Ayrıntılar geliyor...

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istanbul beyoğlu işçi vinç

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