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İstanbul'da korku dolu anlar! Kahraman baba çocuklarını kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Pendik'te 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı. İkinci katta mahsur kalan baba, iki çocuğunu pencereden komşularının açtığı battaniyeye attı. Yoğun dumandan etkilenen baba ve çocukları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Kahraman baba çocuklarını kurtardı

Pendik Yenimahalle'de Hamidiye Sokak'ta bulunan 2 katlı binada saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Aracıyla sokaktan geçen bir sürücünün çatı katından yükselen dumanı fark etmesi üzerine zillere basarak binadakileri uyandırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı.

ÇOCUKLARINI PENCEREDEN TEK TEK AŞAĞI ATTI

Üst kattaki dairede bulunan baba Mehmet Şener, uyuyan 2 çocuğunu uyandırdı. Dumandan etkilenen çocuklar pencere kenarına çıkarıldı. Bu sırada mahalle sakinleri battaniye açtı. Baba Şener, çocuklarını pencereden tek tek aşağıya attı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti.

cocuk ambulans

BABA İTFAİYE YARDIMIYLA KURTULDU

Yanan binanın çatı katında kalan baba Mehmet Şener itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı. Yoğun dumandan etkilenen çocuklar sokakta bir süre sağlık ekibi bekledi. Sağlık ekiplerinin gecikmesine tepki gösteren babayı mahalle sakinleri yatıştırdı. İtfaiye erleri, çocukları kucaklayarak ambulansa teslim etti.

EVE GELEN ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

10 yaşındaki Samet ve 12 yaşındaki Ünal adlı çocuklar ve baba Mehmet Şener olay yerine gelen ambulansla Marmara Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yangının çıktığı sırada dışarıda olan anne Nermin Şener, eve geldiğinde itfaiye ekiplerini görünce sinir krizi geçirdi.

anne

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemede yangının evin mutfağından çıktığını belirlendi. Olayda evde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.


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