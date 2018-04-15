İstanbul'da korku dolu anlar! Sokağa döküldüler

Yangın, saat 01:00 sıralarında Bahçelievler Siyavuşpaşa Mahallesi Aynur sokakta bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI



Binanın çatısından dumanların yükseldiği gören vatandaşlar büyük bir panikle evlerinden çıkarak sokağa indi. Durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildiren vatandaşlar panikle sokak üzerinde beklemeye başladı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmesinin ardından sokak üzerinde kısa süreli yaşanan panik daha sonra sona erdi.

MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİLER



Evlerinden çıkarak sokağa inen vatandaşlar söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izlemesi dikkat çekerken, yangın esnasında evlerinden çıkan vatandaşlar yeniden evlerine girdi. Apartmanın çatısında çıkan yangın ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İHA