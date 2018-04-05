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İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 22:27 | Son Güncelleme

Dubai-İstanbul seferini yapan FlyDubai Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş yaptığı sırada flap arızası yaşadı. İlk denemede pisti pas geçen uçak havada 20 dakika tur attıktan sonra dördüncü seferde piste iniş yaptı. HEAŞ'a bağlı itfaiye ekiplerinin kontrolünde inişini gerçekleştiren uçak, park pozisyonuna alındı. Bu süre içerisinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara 15 dakikalığına kapatıldı. Havalimanında uçuşlar 21.20 itibari ile tekrar başlatıldı.

İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza

Dubai’den saat 17:09’da havalanan FZ751 sefer sayılı FlyDubai Havayolları’na ait İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na teker koyacak olan Boeing 737-800 tipi uçakta taşıma kuvvetlerini artıran flaplarında arızası meydana geldi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre; uçağın kaptan pilotu 4 kez tur atmak zorunda kaldı.Bu sırada bazı yolcuların korktuğu öğrenildi. Daha sonra uçak saat 21:17’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na teker koydu.

FLAP NEDİR?

Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalar.

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