İstanbul'da korku dolu dakikalar! Hava trafiğini durduran arıza

Dubai’den saat 17:09’da havalanan FZ751 sefer sayılı FlyDubai Havayolları’na ait İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na teker koyacak olan Boeing 737-800 tipi uçakta taşıma kuvvetlerini artıran flaplarında arızası meydana geldi.
Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre; uçağın kaptan pilotu 4 kez tur atmak zorunda kaldı.Bu sırada bazı yolcuların korktuğu öğrenildi. Daha sonra uçak saat 21:17’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na teker koydu.
FLAP NEDİR?
Flap, inişlerde ve kalkışlarda kanat yüzeyini genişleterek daha düşük hızda daha fazla kaldırma kuvveti sağlayarak uçağın daha kısa mesafede kalkmasına ve inmesine yardımcı olan kanatlardaki hareketli parçalar.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı
Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi
Bir şehir bu haberler çalkalandı! 2 erkek, 2 travesti ve 3 kadın...
Meral Akşener'in A Takımı belli oldu! O isimlerin üstü çizildi
Eskişehir'deki üniversitede katliam
Karaman'da inanılmaz olay: Dürüm yerken öldü!
Ölümcül hastalığını tesadüfen köpeği fark etti! Her hapşırdığında bakın ne hale geliyor
Fast food zincirinde ölü örümcek skandalı! Türkiye'de de şubesi var...
Mehmet Şimşek istifa mı etti? İbrahim Kalın canlı yayında açıkladı
Facebook skandalından Türkiye'de kaç kişi etkilendi? Resmen açıklandı
Türkiye'yi tehdit etmişti! Geri vites yaptı
Facebook: 87 milyon kullanıcının verileri usulsüz kullanıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum