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İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 14:18 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'de yolda yürüyen 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da korkunç anlar! 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz

Olay geçtiğimiz günlerde Bahçeşehir Boğazköy Parkı’nda yaşandı. 14 yaşındaki B.Y.'yi yürüdüğü sırada Murat Ş., arkadan yaklaşarak elle taciz etti. Kızı ağaçlık alana çekmeye başlayan kişi, kızın çığlık atması üzerine kaçtı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar ise bir binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kameranın kendisini görüntülediğini fark eden tacizci elindeki cisimle kamerayı sökmeye çalıştı.

YAKALANDI

Görüntüleri inceleyen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri tacizcinin kimliği ve yerini tespit etti. Murat Ş., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan tacizci emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)


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istanbul Başakşehir taciz kız çocuğu

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
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Murat Şahin Başakşehir Şehit Ahmet Koçak Mah. AKP temsilcisi yazın AKP baştan aşağı pisliğe bulaşmış ama algı CHP üzerine yapılmış CHP on plana çıktığı anda AKP her zaman kazanır 9 değil 99 seçim denemesini yapabiliriz inceye oy istedin mi adam CHP mi gelsin diyor AKP ye oy vermek diyen dahi koşarak sandığa gidip AKP ye oy veriyor!
vurun gitsin
kimyasal hadım intihar bu hayvanatlara iyilik olur. kökünden kesme yasası çıkarılmalı daha ağır bir ceza olabilir mi?? nasıl olsa OHAL de var.. hade buyrun..
o kadar yakalanan var ifşa olan var yapılanları görerek hala böyle bişeye cesaret etmek o insanın beyni var mı yok mu kontrol edilmesi gereken bir durum
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