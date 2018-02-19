İstanbul'da korkunç fuhuş pazarlığı! 140 kadın yakalandı, AIDS çıktı

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından 47 adrese eşzamanlı baskın yapılmıştı. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 eve yapılan baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 3'ü kadın 17 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda şebekenin organize bir şekilde fuhuş yaptırdığı öğrenilen 140 kadın da yakalanmıştı. Bu kadınlardan 50'sinin Türk, geri kalanın ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

KADINLARI YÜKSEK MAAŞLA İŞ BULACAKLARINI SÖYLEYİP KANDIRDILAR



Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda şebekenin yurt dışındaki elemanları aracılığı ile kadınları tespit ederek, yüksek maaşla iş bulma vaatleriyle İstanbul'a getirdikleri öğrenildi. İstanbul'da karşılanan kadınların pasaportlarına el konulduğu, borçlandırıldıkları daha sonra zorla fuhuşa zorlandıkları tespit edildi.

İKİSİNDE HIV VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ



Sağlık kontrolünden geçirilen ve poliste ülkelerinde doktor ve öğretmen, kuaförlük gibi meslekleri olduğunu söyledikleri öğrenilen kadınlardan ikisinde AIDS'e yol açan HIV virüsü taşıdıkları belirlendi. . Bu kadınlardan 13'nünün de cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdıklarının tespit edildiği öğrenildi.