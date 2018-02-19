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İstanbul'da korkunç fuhuş pazarlığı! 140 kadın yakalandı, AIDS çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 14:47 | Son Güncelleme

İstanbul'da yurt dışından yüksek maaşlı iş vaadiyle getirdikleri kadınları İstanbul'da geceliği 300 dolardan pazarladığı iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda çete üyesi 3'ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi. Şebekenin pasaportlarına el koyarak çalıştırdığı 140 kadın da polis tarafından kurtarılırken yapılan sağlık kontrollerinde iki kadında AIDS'e yol açan HIV virüsü bulundu.

Asayiş şube müdürlüğü tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis tarafından 47 adrese eşzamanlı baskın yapılmıştı. Yaklaşık 250 polisin katıldığı operasyonda 13 gece kulübü, 10 otel ve 24 eve yapılan baskınlarda şebekenin yönetici kadrosunda bulunan 3'ü kadın 17 kişi gözaltına alınmıştı. Baskınlarda şebekenin organize bir şekilde fuhuş yaptırdığı öğrenilen 140 kadın da yakalanmıştı. Bu kadınlardan 50'sinin Türk, geri kalanın ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

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KADINLARI YÜKSEK MAAŞLA İŞ BULACAKLARINI SÖYLEYİP KANDIRDILAR

Ahlak ve Kumar Büro Amirliği tarafından yapılan operasyonda şebekenin yurt dışındaki elemanları aracılığı ile kadınları tespit ederek, yüksek maaşla iş bulma vaatleriyle İstanbul'a getirdikleri öğrenildi. İstanbul'da karşılanan kadınların pasaportlarına el konulduğu, borçlandırıldıkları daha sonra zorla fuhuşa zorlandıkları tespit edildi.

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İKİSİNDE HIV VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirilen ve poliste ülkelerinde doktor ve öğretmen, kuaförlük gibi meslekleri olduğunu söyledikleri öğrenilen kadınlardan ikisinde AIDS'e yol açan HIV virüsü taşıdıkları belirlendi. . Bu kadınlardan 13'nünün de cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdıklarının tespit edildiği öğrenildi.

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Poliste işlemleri tamamlanan fuhuş şebekesi üyesi 3'ü kadın 17 kişi adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan fuhuş yaptırılan kadınlardan yabancı uyruklu olan 90 kadının yurt dışına gönderilmesi için işlemlere başlanırken, 50 Türk kadın ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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DHA

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