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İstanbul'da korkutan yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 08:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da Yenibosna'da bulunan Kuyumcukent'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

İstanbul'da korkutan yangın!

Kuyumcukent’in 2. katında bulunan bir dökümhanede saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bacaya da sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
yenibosna yangın Kuyumcukent

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