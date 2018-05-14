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İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 20:37 | Son Güncelleme

Yüzlerce kişi, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs’e taşınmasını 'ABD’nin İsrail işgalini resmileştirme hamlesi'olduğu gerekçesiyle Taksim Tünel Meydanı’nda protesto etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasından yaklaşık 5.5 ay sonra ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den taşınarak Kudüs'te açıldığı bugün Gazze'de 2014'ten beri en kanlı gün yaşandı.

Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail'in müdahalesi sonucu 50'den fazla kişi öldü, 2 binden fazla kişi yaralandı.

taksim yürüyüs

ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dahi destek görmeyen kararını uygulamaya koyması ve kararın akabinde İsrail'in Gazze sınırındakilere gerçek mermi, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gazla gerçekleştirdiği saldırılara karşı Anadolu Gençlik Derneği, Memur-Sen ve İHH İstanbul'da protesto gerçekleştirdi.

​Derneklerin "ABD'nin İsrail işgalini resmileştirmeye yönelik hamlesine karşı Özgür Kudüs'ün yanında olmak için" bir araya gelme çağrısı üzerine yüzlerce kişi saat 18:30 itibarıyla İstanbul Taksim'de bulunan Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.

taksimm

SLOGANLAR ATILDI

Protestoya katılanlar 'Kahrolsun İsrail' ve 'Kahrolsun ABD', 'Katil İsrail, işbirlikçi ABD' sloganları attı.


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Anahtar Kelimeler:
istanbul Kudüs ABD israil

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
sonuç?? ülkeyi yönetenler yarın çıkıp yine “eeeyyy abd”diyecekler! çocukları yine amerikalarda okuyacak, yine amerika pasaportu olacak hepsinde. sende diriliş ertuğrulla savaş kazan
allah yar ve yardimcilari olsun erdogan sen boş durma birak kinamayi mınamayı inceldiği yerden kopsun kapat konsolosluğu arkandayız
suriyeye gidip orda toplansınlar... Bu ülkede böyle şeyler olmasını hiç sevmiyorum.. sizene kardeşim başka ülkelerin sorunlarından.. bom boş işler..
Dedelerinin küffarla birlik olup bize hançer çektiklerini hatırlalar belki. Yinede Allah yardımcıları olsun.
sizin lideriniz gibi topraklarını peşkeş çektiler vaktinde onun ceremesini cahil halk ödüyor.
Kudüs için yürüyenler AKP faşizmi içinde benzin mazot zamları içinde yürüseler o hal içinde yürüseler...kudüs için kılını kıpırdatmayan arapları örnek alsınalr doldurusa gitmesinler ..hükümetin ekmeğine yağ sürülmesine karsıyım..kudüs sadece müslümanların değil 3 büyük dinindir ...bilinçsiz kalabalıklar linç kkültürü için yürür neden yürüdüklerinin farkında bile değildir..mynet yayınlarsanız sevinirim
pretostoymuş neyi prtosto ediyorsunuz dünya sizi dikkatemi alıyor dünya işgalci şerefsizlerin yanında israili israil yapan başta suudi arabistan daki müslüman müsveddeleri, Müslümanların yüz karası satılmış uşaklar . ortadoğuda bu pislik arap milleti oldukça daha çok müslüman kanı akar. Oysa Müslüman ülkelr birlik olsa tavır alsa bu pislik ABD ve israile gerekn dersi verseler israil bırakın böyle katliamı ayaklarını öper. Ama Osmanlıyı ingilizlerle bir olup sırtından hancerleyenler layık olduklarını yaşıyorlar. Yazıklar olsun hepsine müslüman müsveddlerine.
çok ta tın
Türkün Türkten başka dostu yoktur. osmanlıyı ilk satan filistindir
MÜSLÜMAN ÜLKELERINDEN ENAZ 3 ÜLKE KÜRESEL BİR GÜÇ OLSAYDI AMERIKA VE İSRAİL BUNA CURRET EDEMEZDİ ONLARDA BİLİYO MÜSLÜMAM ÜLKELERİNİN BİR BİRLERİNE GUVENMEDINI SONUÇTA BU OLUYO
Zafer müslümanların olacak biiznillah...
TAKSİM 1 MAYIS TA YASAKTI ŞİMDİ BUNLAR NASIL ÇIKABİLİYOR???
ABD ve İsrailin çokta umurundaydı! Boş boş bağırmakla olmuyor! Hadi israil mallarına ambargo koyalım hadi ABDye tepki incirligi kurecigi kapatalim! Tepki böyle olur!!!
Zamanında bu ülkede 6.filoya karşı çıkanları bu millet astı! üstüne yetmedi, 6.filoya karşı namaz kılanları tuttu meclisin, ülkenin başına getirdi. şimdi neyin tepkisi! kahrolsun abd miş! Abd sempatizanı ve bu ülkeye abd yi nüfüs ettiren ve asılan devlet adamlarını kahraman gibi tanıtıp okullara, derelere ismini verirken herşey normal! Askere çuval geçiren abd ye bir nota bile veremeyen hükümete oy vericeksin, o hükümet ben bopun eşbaşkanıyım diyecek, alkışlayacaksın sonra Kahrolsun ABD diyeceksin, bizim toplum riyakarlaşmaya başladı!
Bu yollar gösterilere kapalı degilmiydi, yoksa siyasi bir propaganda malzemesi olarakmi kullaniliyor
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