İstanbul'da Kudüs protestosu! Taksim doldu, taştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasından yaklaşık 5.5 ay sonra ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den taşınarak Kudüs'te açıldığı bugün Gazze'de 2014'ten beri en kanlı gün yaşandı.

Gazze sınırında düzenlenen protestolarda İsrail'in müdahalesi sonucu 50'den fazla kişi öldü, 2 binden fazla kişi yaralandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dahi destek görmeyen kararını uygulamaya koyması ve kararın akabinde İsrail'in Gazze sınırındakilere gerçek mermi, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gazla gerçekleştirdiği saldırılara karşı Anadolu Gençlik Derneği, Memur-Sen ve İHH İstanbul'da protesto gerçekleştirdi.

​Derneklerin "ABD'nin İsrail işgalini resmileştirmeye yönelik hamlesine karşı Özgür Kudüs'ün yanında olmak için" bir araya gelme çağrısı üzerine yüzlerce kişi saat 18:30 itibarıyla İstanbul Taksim'de bulunan Tünel Meydanı'nda bir araya geldi.

SLOGANLAR ATILDI

Protestoya katılanlar 'Kahrolsun İsrail' ve 'Kahrolsun ABD', 'Katil İsrail, işbirlikçi ABD' sloganları attı.



