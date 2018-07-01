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İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 21:49 | Son Güncelleme

LGBTİ üyeleri, sosyal medyada yapılan çağrılarla Beyoğlu Mis Sokak'ta bir araya geldi. Şarkılar, sloganlar eşliğinde burada eylem yapan gruptan bazı kişiler, daha sonra İstiklal Caddesi'ne girmek istedi. Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti.

İstanbul'da LGBTİ üyelerinin 'Onur Yürüyüşü'ne polis müdahalesi

Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis ekiplerince müdahalede bulunuldu.

LGBTİ üyeleri, sosyal medyada yapılan çağrılarla Beyoğlu Mis Sokak'ta bir araya geldi. Şarkılar, sloganlar eşliğinde burada eylem yapan gruptan bazı kişiler, daha sonra İstiklal Caddesi'ne girmek istedi.

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POLİS MÜDAHALE ETTİ

Uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi.

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