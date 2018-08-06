HABER

İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Suudi Arabistan uyruklu bir şahıs, çocuğunu yolun ortasında dövmeye başladı. Çocuğu cani adamın elinden alan vatandaşlar adamı da linç etmeye kaktı. Yaralı çocuk ve vatandaşların dövdüğü baba, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Esenyurt’ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunan Suudi Arabistan uyruklu Nidhal Mohammed Tımraz isimli şahıs, çocuğunu yol ortasında dövmeye başladı. Dayakla yetinmeyen cani adam, daha sonra küçük çocuğun kafasını yol ortasında bulunan demir bariyerlere vurmaya başladı. Son olarak da çocuğu birkaç kez sırt üstü yere vuran adama bu sırada yoldan geçen sürücüler müdahale etti. Çocuğu cani adamın elinden alan vatandaşlar, adamı linç etmeye kalktı. Bu sıra da tesadüfen yoldan geçen sivil bir polis memuru araya girerek cani babayı linç edilmekten son anda kurtardı. Gözaltına alınan baba, tedavisi yapılmak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlk müdahalesi olay yerinde çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan çocuk ise yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yaşanan olay sonrasında çocuğu hastaneye götüren Muhammet Yunusoğlu, “Ben olay yaşanırken büfedeydim bende kavga olduğunu zannettim hemen olay yerine gittim. Çocuğun yerde yattığını gördüm hemen kucağıma alarak ilk yardım da bulundum ve hastaneye götürdüm” dedi.

Olay esnasında postanede bulunan Tuncay Gül isimli bir vatandaş ise, “Ben postanedeydim orta refüjde kalabalığın toplandığını gördüm olay yerine gittiğimde yerde yatan küçük erkek çocuğunu gördüm kafasında ve bel kısmında büyük darbe vardı. Biz olayın ilk önce kaza olduğunu düşündüm. Ama daha sonra babanın şiddet uyguladığını öğrendim babanın ciddi şekilde ceza alması lazım” diye konuştu.

PARTNERDireksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!Direksiyona 1 şişe su koyup bekledi sonuç korkunç!
Türkiye'de yeni örümcek türü keşfedildiTürkiye'de yeni örümcek türü keşfedildi
KKTC'de eşeğe eziyete tepkiKKTC'de eşeğe eziyete tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul Esenyurt Suudi Arabistan Linç Girişimi

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

FETÖ'nün Emniyet İstihbarat hücresine yönelik iddianame hazır

FETÖ'nün Emniyet İstihbarat hücresine yönelik iddianame hazır

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin

Can Ataklı'dan olay yaratacak yazı: CHP sokağa çıkmalı; gaza suya bulanın, dayak yiyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.