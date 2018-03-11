HABER

İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 21:50 | Son Güncelleme

İstanbul'da, metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili Köksal'ın babası gözaltına alındı.

İstanbul'da lise öğrencisi yakılarak öldürüldü

Beyoğlu, İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde akşamüzeri bir binada ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın sandalyeye bağlı cesediyle karşılaştı. Cesedin yakıldığı da tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ıs2

Olayla ilgili Doğukan Köksal'ın adı öğrenilemeyen babası gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

ıs1

Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
Islak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadıIslak battaniye altındaki 40 terörist İHA'lardan kaçamadı
Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor Raco'nun merkezine operasyon düzenleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul lise öğrencisi yakılarak öldürüldü Doğukan Köksal

En Çok Okunan Haberler

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Başaran Holding'in uçağı İran'da düştü! Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Galatasaray 2 - 1 Atiker Konyaspor (MAÇ ÖZETİ)

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Mehmet Aslantuğ: Hülya Koçyiğit’e katılmıyorum

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Ercan Yazgan'ın oğlu konuştu: Başka çocuğu yok

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Düşen uçakta kimler vardı? Melike Kuvvet ismi Türkiye'yi yasa boğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dilini koparırız

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Niye babası gözaltında? Baba mı öldürüp yaktı? Yoksa yaşarken yakılarak öldürüldü?
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arda Turan’ın nikah şahidi oldu

Malatya'da uçağa biletsiz binen iki kişi gözaltına alındı

Malatya'da uçağa biletsiz binen iki kişi gözaltına alındı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Dışişleri'nden Almanya'ya PKK uyarısı

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Çatalca’da 39 metre derinliğinde mağara keşfedildi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2)

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye, terörle mücadele kararlılığından geri adım atmayacak (2)

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

Marmaris’te trafik kazası: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.