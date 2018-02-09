İstanbul'da lüks siteye operasyon! Böyle yakalandılar

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Gece saatlerinde bir araya gelen ekipler konvoy halinde operasyon yapılan lüks siteye geldi. Şüphelilerin evlerine eş zamanlı olarak girildi. Açılmayan kapılar levye ve koşbaşı yardımıyla kırıldı. Evlere giren ekipler her tarafı didik didik aradı.
AYAKKABIDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Evlerin her tarafını arayan ekipler çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirdi. Bir dairede yapılan aramada ekipler ayakkabının içine saklanmış uyuşturucu madde ele geçirdi. Site içinde 6 adrese giren ekipler uyuşturucu madde satıcısı olduğu öne sürülen 5 Suriye uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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