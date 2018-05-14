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İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 19:20 | Son Güncelleme

Bahçeşehir'de, bir villada 200 bin lira değerinde ziynet eşyası ile 1 milyon 500 bin lira değerinde iki araç çalındı. Sevgilisiyle birlikte hırsızlığı planlayan villa görevlisi Türkmen uyruklu kadın yakalandı. Erkek arkadaşı ise milyonluk vurgunun ardından kayıplara karıştı

İstanbul'da lüks villada milyonluk vurgun! Soyguncu sevgili kayıplara karıştı!

İstanbul Bahçeşehir'de, Ümmü Gülsüm Karahan'a ait villada çalışan Türkmen uyruklu kadın, sevgilisiyle plan yaparak evdeki ziynet eşyalarını çalmaya karar verdi.

Bunun üzerine, pazar günü villa sahibinin evden çıkmasıyla planlarını hayata geçirdi. Villada görevli Türkmen uyruklu kadın, erkek arkadaşını eve aldı.

Yerlerini bildiği yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 1 milyon 500 bin değerindeki 2 aracın anahtarını sevgilisine gösterdi. Evden ziynet eşyaları ile araçları alan hırsız sevgili ortadan kayboldu.

"SENİN 14 YAŞINDAKİ OĞLUN ÇALDI"

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığına göre, akşam eve gelen villa sahibi Karahan, evinin soyulduğunu fark etti ve Türkmen görevliyi yanına çağırarak ziynet eşyalarının ve araç anahtarlarının yerinde olmadığını sordu.

Bunun üzerine Türkmen hizmetli, "Senin 14 yaşındaki çocuğun çaldı" diye cevap verdi. Ev sahibi kadının zorlanmasının ardından hizmetçi hırsızlığı itiraf etti.

Sevgilisiyle birlikte olayı gerçekleştirdiğini söyleyen görevli, olay yerine gelen polislere teslim edilerek gözaltına alındı. Olaydan sonra ziynet eşyaları ve araç anahtarlarıyla kaçan sevgiliyi polis her yerde arıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bahçeşehir hırsızlık villa Ümmü Gülsüm Karahan

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