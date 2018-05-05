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İstanbul'da lüks villaya uyuşturucu baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

İstanbul'da baskın düzenlenen bir villada bügüne kadar karşılaşılan en büyük uyuşturucu serası bulundu. Operasyonda 4 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul polisi, Büyükçekmece'de uyuşturucu imal eden bir şebekeye operasyon düzenledi. İki farklı lüks villaya düzenlenen baskında son yılların en büyük uyuşturucu serasına ulaşılırken 4 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslüm Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, operasyon İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Büyükçekmece'de lüks bir villada Marihuana imal edildiğini belirleyen ekipler hemen harekete geçti. Ekipler 3 katlı lüks villa çevresinde fiziki takip başlattı. Araştırmalarda şebekenin Kumburgaz'da başka bir adresi de kullandığı anlaşıldı.

Çalışmaların ardından her iki adrese operasyon düzenlendi. İçeriye giren ekipler, uyuşturucu yetiştirmek için özel düzeneklerle ışıklandırılan ve havalandırılan serayla karşılaştı. Hint keneviri yetiştirilen uyuşturucu serasının boyutu polis ekiplerini de şaşırttı. Baskın düzenlenen evin bügüne kadar karşılaşılan en büyük uyuşturucu serası olduğu belirtildi.

Operasyonda 4 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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uyuşturucu istanbul lüks villa

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