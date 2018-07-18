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İstanbul'da metrobüs sapığı suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da metrobüste telefonuyla genç kızın gizlice fotoğrafını çeken bir kişi suçüstü yakalandı. Şüpheli, kaçmaya çalışırken diğer yolcular sayesinde engellendi

İstanbul'da metrobüste akılalmaz bir taciz olayı yaşandı. Posta'dan Mine Bozkurt'tun haberine göre; B.A isimli genç kız, metrobüste karşı koltukta oturan adamın, gizlice kendi fotoğraflarını çektiğinden şüphelendi. Genç kızın daha sonra oturduğu koltuktan kalkarak şüphelendiği adamın arkasına geçti.

Tacizci sapık, telefonundan çektiği fotoğraflara bakarken genç kız, adamı suçüstü yakaladı.

Genç kız, tacizciden çektiği fotoğrafı silmesini istedi ancak tacizci, ısrarla telefonunu göstermek istemedi.

YOLCULAR TACİZCİNİN KAÇMASINI ENGELLEDİ

Metrobüsteki tartışmaya bu sırada diğer yolcular da katıldı. Yolcuların 'Êğer fotoğrafını çekmediysen telefonunu göster' diyerek ısrarda bulunmasının üzerinde tacizci sapık, metrobüsten kaçmaya çalıştı.

Yolculardan biri, tacizcinin önüne geçerek araçtan inmesini engelledi. Yolcuların ve mağdur genç kızın ısrarları üzerine zanlı, telefonundaki genç kıza ait fotoğrafları silerek metrobüsten indi.Kameraya yansıyan olayda, tacizci sapığın telefonunu ısrarla göstermek istememesi ve metrobüsten inmeye çalışması, yolcuların adamı durdurması görülüyor.,

KAMERAYA YANSIDI

Tacizcinin telefonundaki genç kıza ait görüntüleri sildikten sonra metrobüsten inmesi de kameraya yansıyor.

Kameraya yansıyan olayda, tacizci sapığın telefonunu ısrarla göstermek istememesi ve metrobüsten inmeye çalışması, yolcuların adamı durdurması görülüyor.

GENÇ KIZIN GÖRÜNTÜLERİNİ SİLDİ

Tacizcinin telefonundaki genç kıza ait görüntüleri sildikten sonra metrobüsten inmesi de kameraya yansıyor.

GORUNTU

Öte yandan, genç kız tacizciden şikayetçi olacağını belirtti.


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Metrobüs Sapık TELEFON genç kız istanbul

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ALLAH TAYYUPTAN RAZI OLSUN ÖZLENEN VE İSTENEN TOPLUMU YARATTI...ALLAH ÇOK SÜSLÜMAN TAYYUPU BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN....
@ozgurtura TAYYUP AŞKIM TAYYUP AŞKIM DA DİYEYDİN NE İYİ OLACAKTI :)
ne günlere kaldık. bü meydan dayağı hakketmiş resmen
niye silmesini istiyo ki anlamadım direk şikayetçi olmalıydı.seninkini siler başka metrobüste bir daha çeker.
Bu telefonda iphone gibi silinince "son silinenler" diye bir yere gidiyor mu ordan kurtarabilir. Umarım ordanda sildirmişlerdir.
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