İstanbul'da metrobüs sapığı suçüstü yakalandı

İstanbul'da metrobüste akılalmaz bir taciz olayı yaşandı. Posta'dan Mine Bozkurt'tun haberine göre; B.A isimli genç kız, metrobüste karşı koltukta oturan adamın, gizlice kendi fotoğraflarını çektiğinden şüphelendi. Genç kızın daha sonra oturduğu koltuktan kalkarak şüphelendiği adamın arkasına geçti.

Tacizci sapık, telefonundan çektiği fotoğraflara bakarken genç kız, adamı suçüstü yakaladı.

Genç kız, tacizciden çektiği fotoğrafı silmesini istedi ancak tacizci, ısrarla telefonunu göstermek istemedi.

YOLCULAR TACİZCİNİN KAÇMASINI ENGELLEDİ



Metrobüsteki tartışmaya bu sırada diğer yolcular da katıldı. Yolcuların 'Êğer fotoğrafını çekmediysen telefonunu göster' diyerek ısrarda bulunmasının üzerinde tacizci sapık, metrobüsten kaçmaya çalıştı.

Yolculardan biri, tacizcinin önüne geçerek araçtan inmesini engelledi. Yolcuların ve mağdur genç kızın ısrarları üzerine zanlı, telefonundaki genç kıza ait fotoğrafları silerek metrobüsten indi.Kameraya yansıyan olayda, tacizci sapığın telefonunu ısrarla göstermek istememesi ve metrobüsten inmeye çalışması, yolcuların adamı durdurması görülüyor.,