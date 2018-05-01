HABER

İstanbul'da olaylı gece!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 22:36 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda yol kapatıp çöp konteynerini ateşe veren bir gruba polis biber gazı ve TOMA ile müdahale etti. Bölgede gerginlik devam ediyor.

İstanbul'da olaylı gece!

Beyoğlu'nda bir grup, yolu trafiğe kapatıp çöp konteynırlarını ateşe verdi.

YOLU KAPATTILAR

Bostan Mahallesi Kaskaval Sokak'ta saat 21.30 sıralarında bir grup, çöp konteynırlerını devirip ateşe verdi. Grup ardından, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

POLİS BİBER GAZI VE TOMA'YLA MÜDAHALE ETTİ

Bildirilmesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Kendilerine taşla saldıran gruba, polis biber gazı ile müdahale etti. Grup gazlı müdahalenin ardından ara sokaklara kaçtı.

Olay yerine gelen TOMA ise, yanan çöp konteynırları söndürüp kapalı olan yolu trafiğe açtı. Polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için ara sokaklarda operasyon başlattı.

Polis alarma geçti! Her yerde aranıyorlarPolis alarma geçti! Her yerde aranıyorlar
1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı1 Mayıs'ta istenmeyen görüntüler! Ortalık karıştı
İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında gün boyu yaşananlarİstanbul'daki 1 Mayıs kutlamalarında gün boyu yaşananlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul beyoğlu eylem polis operasyon olay

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Acun bombayı patlattı! Survivor tarihinde bir ilk olacak

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Osmaniye'de Hasta yakınları hastane basıp polis dövdü

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

Fas'tan flaş İran kararı! Tüm diplomatik ilişkileri kestiler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle mesaj yayımladı

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Ahmet Hakan Kanal D Haber'i son kez sunarak veda etti

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

Facebook'ta deprem etkisi yaşatan istifa şoku!

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

Fatih Portakal'dan emekliye ikramiye müjdesine sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.