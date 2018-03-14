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İstanbul'da otomobilin altında bomba bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 23:56 | Son Güncelleme

Ümraniye'de, çocuklar tarafından park halindeki bir otomobilin altına yerleştirilmiş el yapımı bomba bulundu.

İstanbul'da otomobilin altında bomba bulundu

Ümraniye'de bir otomobilin altında el yapımı patlayıcı bulundu.

Vatandaşlar, Yukarı Dudullu Mahallesi Metanet Sokak'ta yüzü kapalı bir kişinin park halindeki otomobilin altına bir şey bıraktığını fark etti. Şahsın ayrılmasının ardından otomobilin altını kontrol eden vatandaşlar, buraya ucuna yakılmış sigara yapıştırılmış oda spreyi tüpü bırakıldığını gördü. Sigarayı üzerine su dökerek söndüren vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, bomba imha uzmanına haber verdi. Uzman ekiplerin yaptığı ilk incelemede, cismin oda spreyi tüpünün içine yerleştirilmiş el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı, detaylı inceleme için uzman ekipler tarafından alındı.

Altına düzenek yerleştirilmek istenen aracın sahibi de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul bomba Ümraniye

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kanunsuz çakar lamba olayında polisin açığa alınması hiç iyi olmadı. Istanbulun güvenliğini gül gibi sağlıyordu polisler. orgutculere gün doğdu malesef
Buda afrinin südyen filminin devamı olmasınn!!
milli egitim müdürü derhal egitilmeli ve görevden alınmalı
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