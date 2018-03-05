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İstanbul'da pilot ile kule arasında ilginç diyalog

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda pist başına ilerleyen bir uçağın yanından yer hizmeti şirketine ait bir kamyonet, aprondaki hız limitini aşarak geçti. Kule görevlisinin 'Efendim plakasını aldınız mı? Sorusuna pilot, 'Efendim çok hızlıydı' diye yanıt verdi.

Atatürk Havalimanı'nda kalkış için hazırlanan bir uçak, pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada yer hizmeti şirketine ait bir araç uçağın yanından hızlı bir şekilde geçti. Bunun üzerine uçağın pilotu, Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek rapor ettirdi.

Kule ile pilot konuşmaları kayıtlara şu şekilde yansıdı:

Pilot: Bulunduğumuz pozisyonda sağdan sola doğru bir tane TGS aracı kamyoneti geçti, sarı bir araç. Solumuzdaki park pozisyonu girişine devam ettiğini tahmin ediyorum. Son derece yakın ve hızlıydı.

Kule: Anlaşıldı efendim plakasını alabildiniz mi?

Pilot: Efendim çok hızlıydı

Kule: Anlaşıldı efendim ikaz edeceğim.

Pilot: Teşekkürler.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Atatürk Havalimanı kule pilot

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Habere bak..
efendim ben bise anlamadim bu haberden efendim
radara mı girmiş nolacakmış gözle mi ölçmüş nasıl ikaz edeceklermiş bunlar hep soru
ee ne olmuş
Bunda anlaşılmayacak bir şey yok adam tek rakibim THY demiş
efendim biz ne anladık efendim. uçak diye,pilot diye gaz çıkarsalar haber oluyor efendim.
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