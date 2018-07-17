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İstanbul'da PKK operasyonu! Aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yöneticileri de var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 11:46 | Son Güncelleme

İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK adına izinsiz toplantı yapacakları öne sürülen ve aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yöneticilerinin de yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK operasyonu! Aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanlığı yöneticileri de var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütleri PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 15 Temmuz günü Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sancaktepe İlçe Başkanlığı binasına operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Doğu illerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatınca gerçekleştirilen operasyonlarda ölü ele geçirilen PKK, KCK, PYD, YPG silahlı terör örgütü üyelerini anmak ve sözde taziyelerini vermek amacıyla toplanılacağı yönünde bilgi edinilmesi üzerine bahse konu adrese yapılan operasyonda, aralarında HDP Sancaktepe İlçe Başkanı'nın da bulunduğu biri 18 yaşından küçük 17 şahıs gözaltına alınmıştır."

Operasyonda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme, basımı ve dağıtımı yasaklı olan kitap ve dergi, PKK/KCK terör örgütü elebaşı ile örgüt mensuplarına ait fotoğraf panoları, PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen sözde bayrak ve flamalar ile terör örgütü logolarının yer aldığı elbise, örgütsel ifadelerin yer aldığı döviz ve pankartlar ele geçirildiği belirtildi.

Şüphelilerin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
HDP PKK Sancaktepe istanbul operasyon terör

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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CHP derhal hdp ile arasına mesafe koymalı hdp kürtçü bir siyasi partidir pkk nin siyasi sozcudur CHP ATATÜRK 'ün Ne Mutlu Türküm Diyene.. sözünü şiar edinmelidir ne öyle kürtçe eğitim yok lazca egitim filan geçin Atatürkün Türkiye Türklerindir sözünü şiar edinin
CHP derhal hdp ile arasına mesafe koymalı hdp kürtçü bir siyasi partidir pkk nin siyasi sozcudur CHP ATATÜRK 'ün Ne Mutlu Türküm Diyene.. sözünü şiar edinmelidir ne öyle kürtçe eğitim yok lazca egitim filan geçin Atatürkün Türkiye Türklerindir sözünü şiar edinin !...
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