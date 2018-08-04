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İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 14:20 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Yapılan çalışmada S.Ç'ye İstanbul'da gizlenme ve ihtiyaçlarının giderilmesinde 2 kişinin yardımcı olduğu belirlendi.

İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın İstanbul'daki eylemlerini organize eden S.Ç. adlı kadının ismine ulaştı.

Yapılan tespitlerin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri geçtiğimiz geçtiğimiz Salı günü harekete geçti. Operasyonda S.Ç ile kendisine yardım eden F.Ö ve H.B gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Operasyonun ardından devam eden çalışmada, gözaltına alınan kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen J.Ö. ile Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek kırsal alana eleman ve lojistik aktarım yapan F.Y. adlı kadın tespit edildi. J.Ö. ve F.Y. gözaltına alındı. F.Y'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma" suçlarından arandığı ortaya çıktı. F.Y ve S.Ç'nin İstanbul'da gizlenmelerine yardımcı oldukları belirlenen B.Ö, H.Ö ve T.Ö. de yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyesevk edilenlen S.Ç, F.Y, T.Ö ve F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İHA

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PKK istanbul terörist

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Haberin başlığına bakınca sanki militanların seks ihtiyacını karşılıyordu bu kadınlar. Nasıl? haber yapıyorsunuz anlamadım.
anlamadigim bunlarin yuzunu neden sakliyirsunuz kimden sakliyorsun mynet
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