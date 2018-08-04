İstanbul'da PKK'ya büyük darbe! Kilit isimler yakalandı

İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın İstanbul'daki eylemlerini organize eden S.Ç. adlı kadının ismine ulaştı.
Yapılan tespitlerin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri geçtiğimiz geçtiğimiz Salı günü harekete geçti. Operasyonda S.Ç ile kendisine yardım eden F.Ö ve H.B gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
Operasyonun ardından devam eden çalışmada, gözaltına alınan kişilerle bağlantılı oldukları tespit edilen J.Ö. ile Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek kırsal alana eleman ve lojistik aktarım yapan F.Y. adlı kadın tespit edildi. J.Ö. ve F.Y. gözaltına alındı. F.Y'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma" suçlarından arandığı ortaya çıktı. F.Y ve S.Ç'nin İstanbul'da gizlenmelerine yardımcı oldukları belirlenen B.Ö, H.Ö ve T.Ö. de yakalandı.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyesevk edilenlen S.Ç, F.Y, T.Ö ve F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İHA
Nagehan Alçı'dan CHP'deki 'kurultay' krizine çarpıcı yorum!
2 kadın akraba birbirine girdi! Kavganın sonu çok kötü bitti
Whatsapp yüzünden hapse girdi!
Donald Trump skandalı patladı! Yanlış bilgi vermiş
Gece yarısı Ankara'yı karıştıran olay! Pompalı tüfekle cinsel organına ateş etti!
Gaziantep'te Suriyeli avı! 8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiası mahalleyi karıştırdı!
YÖK'ten YKS'de tercih yapacak öğrencilere müjde
Elektrik kazısı yaparken tarihi eser buldular
Gölün ortasındaki eşsiz yaşam
Muharrem İnce'den dikkat çeken sözler: Göz göre göre felakete doğru gidiyoruz
Son dakika! CHP'de kurultay krizi! Art arda açıklamalar geliyor
Okuyucu Yorumları 2 yorum