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İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 16:36 | Son Güncelleme

Rusya'nın dış istihbarat servisi SVR'nin direktörü Sergey Narışkin'in, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

SVR'nin basın dairesi müdürü Sergey İvanov, Narışkin ve Fidan'ın 13 Mayıs'ta İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINDI

Narışkin ve Fidan'ın, söz konusu görüşmelerinde, uluslararası terörle mücadelede işbirliğini nasıl güçlendirebileceklerini ele aldığını kaydeden İvanov'un verdiği bilgiye göre, istihbarat yetkilileri, Ortadoğu'daki durum ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin pek çok yönü hakkında yapıcı bir fikir alışverişinde bulundu.

Narışkin'in İstanbul'dayken ayrıca, Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret ettiği de belirtildi.

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