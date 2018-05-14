İstanbul'da Rus istihbaratı ve Türk istihbaratı arasında kritik toplantı!

SVR'nin basın dairesi müdürü Sergey İvanov, Narışkin ve Fidan'ın 13 Mayıs'ta İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.
TERÖRLE MÜCADELE ELE ALINDI
Narışkin ve Fidan'ın, söz konusu görüşmelerinde, uluslararası terörle mücadelede işbirliğini nasıl güçlendirebileceklerini ele aldığını kaydeden İvanov'un verdiği bilgiye göre, istihbarat yetkilileri, Ortadoğu'daki durum ve Rusya-Türkiye ilişkilerinin pek çok yönü hakkında yapıcı bir fikir alışverişinde bulundu.
Narışkin'in İstanbul'dayken ayrıca, Fener Rum Patrikhanesi'nin bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'ni ziyaret ettiği de belirtildi.
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