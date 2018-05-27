İstanbul'da sabah şoku! E-5’te trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, 06.30 saatlerinde Kadıköy, E-5 Göztepe Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Serkan A. Yönetiminde ki 07 AB 417 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından yaya merdivenlerine vurdu. Kazada sürücü Enes A. araçta sıkıştı.
BAYGIN HALDE ARAÇTAN ÇIKARTILDI
Olayı gören çevrede ki vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri Enes A.’yı sıkıştığı araçtan yaklaşık 15 dakikalık bir çalışmanın ardından baygın halde çıkarttı.
DURUMU AĞIR
Olay yerinde ki ilk müdahalenin ardından Enes A. Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
D-100 KARAYOLUNDA OTOMOBİL OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI: 1 AĞIR YARALI
Sürücünün kontrolünden henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan otomobil otobüs durağına çarparak durabildi. Kaza, D-100 Karayolu Harem istikameti Medeniyet Üniversitesi durağında saat 06.30 sıralarında meydana geldi.
OTOBÜS DURAĞINA ÇARPTI
İddiaya göre, sabah saatlerinde etkili olan yağmurda ıslak yolda D-100 Karayolunda ilerleyen Serkan A.'nın, 07 AB 417 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarakak otobüs durağına çarparak durabildi.
SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisine sıkışan Serkan A.'yı kurtarmak için yaklaşık yarım saatlik çalışmaları sonucu sağlık ekiplerine teslim etti. Otomobilin sürücüsü Serkan A. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken durumun ağır olduğu belirtirildi.
TRAFİK OLUŞTU
Otoyolda Harem yönünde kaza nedeniyle yoğun trafik oluşurken aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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