HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İstanbul'da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 06:22 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Esenler ’de birçok adrese operasyon düzenledi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Esenler Yüzyıl Mahallesi’nde önceden belirlenen adreslere kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi. Özel harekat polislerinin operasyon yapılan sokaklarda güvenlik önlemi alındığı görüldü.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Esenler’de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, olayla ilgili çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan şahıslar sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

(İHA)

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Bolu'da HDP binası önünde gerginlikBolu'da HDP binası önünde gerginlik
TSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesiTSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul narkotik operasyonu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

AK Parti'de 'Laiklik elden gidiyor' sözleriyle fenomen olan amca pişmanlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da emeklilere bayram öncesi maaş ve ikramiye müjdesi

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

Cem Yılmaz bombayı patlattı! 'Boşanıyoruz'

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür kayıp

10 bin yıllık Neolitik döneme ait taş damga mühür kayıp

Bolu'da HDP binası önünde gerginlik

Bolu'da HDP binası önünde gerginlik

TSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesi

TSK'nın Kuzey Irak'taki hedefi PKK'nın arşiv ünitesi

Çavuşoğlu ile Pompeo, Menbiç için yol haritasını onayladı

Çavuşoğlu ile Pompeo, Menbiç için yol haritasını onayladı

Bodrum'da 'Uber' kavgası! Jandarma ekipleri sevk edildi

Bodrum'da 'Uber' kavgası! Jandarma ekipleri sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki inşaat çalışmalarını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Külliye'deki inşaat çalışmalarını inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.