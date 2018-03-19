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İstanbul'da saldırı yapacaktı! Yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 11:23 | Son Güncelleme

İstanbul'da terör örgütü TKEP/L'ye yönelik operasyonda, eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da saldırı yapacaktı! Yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü TKEP/L'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı operasyonda, K.Z'yi gözaltına aldı.

K.Z'nin, Suriye'de örgüt kamplarında eğitim aldığı ve eylem hazırlığında olduğu iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

AA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kemal kıldanoğlu duymasın hemen teröristine sahip çıkar, devlet bu teröristleri yakalayınca hemen öldürmesi lazım.
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