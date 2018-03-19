İstanbul'da saldırı yapacaktı! Yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü TKEP/L'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yaptığı operasyonda, K.Z'yi gözaltına aldı.
K.Z'nin, Suriye'de örgüt kamplarında eğitim aldığı ve eylem hazırlığında olduğu iddia edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.
AA
Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı
Çiftlik Bank’ta FETÖ şüphesi!
İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler
Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!
Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi
Katliam gibi kaza!
Okul önünde dehşet!
AK Parti Kongresi'nde kavga!
Okuyucu Yorumları 1 yorum