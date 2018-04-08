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İstanbul'da sanal tombala operasyonu! Öyle bir sistem kurmuşlar ki...

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 10:34 | Son Güncelleme

İstanbul, Sultangazi’de polis ekipleri, geliştirdikleri yeni bir sistemle bilgisayar üzerinden sanal tombala oynatan şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke lideriyle birlikte 10 kişi gözaltına alınırken, bilgisayarlara da el konuldu.

İstanbul'da sanal tombala operasyonu! Öyle bir sistem kurmuşlar ki...

İstanbul, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede liderliğini Hacı D.’nin yaptığı şebekenin Cebeci Mahallesi 2482 sokaktaki bir dairede sanal tombala kumar oyunu oynattığını belirledi. Geçtiğimiz Perşembe günü saat 20.45 sıralarında daireye operasyon düzenleyen polis, şebeke lideri Hacı D. ve yardımcısı Uğur K. ile birlikte “sanal tombala” oynayan 8 kişiyi gözaltına aldı.

DAİREYİ İNTERNET KAFEYE ÇEVİRMİŞLER

Öte yandan polis, Uğur K.’nin “sanal tombala” oynamak için gelenleri kapıda karşıladığını ve daireye kadar eşlik ettiğini belirledi. Ekiplerin dairede yaptığı aramada, şahısların kabinlere ayrılan bölmelerde topluca sanal tombala oynadıkları tespit edildi.

MALZEMELERE EL KONULDU

İHA'nın haberine göre operasyon kapsamında 16 adet bilgisayar, 1 adet modem ve bin 190 liraya el konuldu. Şebeke lideri Hacı D. ve Uğur K. ile birlikte sanal tombala oynarken suçüstü yakalanan 8 kişi bürodaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar idari para cezası kesilmelerinin ardından serbest bırakıldı.

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gamyun.net de sanal tombalaoynatıyor orayada bir el atılsa iyi olacak
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