İstanbul'da sapık komşu şoku! Videoya alıp annesine izletti...

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, oturdukları mahalleye 1 sene önce taşınan çocuğa eski komşu musallat oldu. Önceki gün meydana gelen olayda, 6 yıllık komşusu olduğu öğrenilen bir şahıs, 12 yaşındaki H.E. evde yalnız olduğu esnada kapıya dayandı.
DEMİR KORKULUKLARI ZORLAMAYA BAŞLADI
Evlerinin kapısına dayanan sapık komşu R. Y., 12 yaşındaki H.E’nin evde yalnız olduğunu fark etti. Y., çocuktan kapıyı açmasını istedi. Ancak büyük korku yaşayan H.E. kapıyı açmayınca, Y. önce kapıyı ardından penceredeki demir korkulukları zorlamaya başladı. Hem teşhircilik yapmaya, hem de bir eliyle küçük çocuğu yakalamaya çalışan sapık, çocuğu 'eski komşuyuz' bahanesiyle kandırmaya çalıştı. Bir yandan çocuğu ikna etmeye çalışan şahıs, bir yandan da küçük çocuğa cinsel organını gösterdi.
CEP TELEFONUNDAN KAYDETTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ İZLETTİ
Olay, H.E’nin cep telefonundaki görüntüleri annesine izletmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen anne H.E.’nin kaydettiği görüntüler karşısında şok oldu. Evden dışarı çıkan anne sapık komşu R. Y.’nin halen oturdukları sokakta olduğunu gördü ve yanına gitti. Anneyi gören sapık komşu olay yerinden hızla uzaklaştı.
Aile polis giderek şikayetçi oldu. Polisin R.Y.'nin yakalanması için çalışması sürüyor.
İHA
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