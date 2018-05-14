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İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 11:14 | Son Güncelleme

İsminin açıklanmamasını isteyen bir iş adamı, Beyoğlu Tarlabaşı semt pazarında bulunan sebze ve meyve gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahları satın alarak Ramazan ayı öncesi ürünleri vatandaşlara bedava dağıttı.

İstanbul Tarlabaşı semt pazarına gidenler ilginç bir durum ile karşılaştı. Ramazan ayı öncesi alışveriş için pazara gelenler, her şeyi ücretsiz dağıtıldığını gördü. Semt pazarındaki tezgahları satın alan bir iş adamı, pazara gelen kişilerin ihtiyacı olan meyve ve sebzeyi bedava dağıttırdı.

İsminin açıklanmamasını isteyen bir iş adamı, Beyoğlu Tarlabaşı semt pazarında bulunan sebze ve meyve gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahları satın alarak Ramazan ayı öncesi ürünleri vatandaşlara bedava dağıttı. Yine aynı iş adamının kurduğu vakıftan burs alan yaklaşık 100 öğrenci meyve ve sebzenin dağıtımda görev aldı. Ayrıca Ramazan ayında vatandaşlara muhtarlıklar aracılığıyla 100 TL'lik market kartı dağıtılacağı belirtildi.

2 SAAT İÇİNDE TÜKENDİ

Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi. Ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı belirtildi.

İş adamının kurduğu vakfından burs alarak okuyan Rojbin Epözdemir, "Bize burs veren hayırsever iş adamı Ramazan ayı öncesi bütün pazarı satın aldı. Bizde burs alan öğrenciler olarak yaklaşık 100 kişi, sebze ve meyve ihtiyacı olanlara dağıtımını sağladık. Bunun dışında bir marketten 100 TL'lik kartlar hazırlandı. Onları da belli başlı muhtarlıklara vereceğiz. İhtiyacı olan aileler tespit edilip 1 ay içinde onlara dağıtılacak. Bu da Ramazan ayı için yapılan bir etkinlik'' dedi.

Vakıfta gönüllü olarak çalışan Şeyda Medine Bakan, ''Buradaki halka, ücretsiz olarak meyve ve sebze dağıtımı yaptık. Ayrıca 100 TL değerinde market kart veriyoruz . Bunu her sene gerçekleştiriyoruz. İhtiyacı olan farklı semtlerde bunu yapıyoruz. Burada izdiham oldu'' şeklinde konuştu.

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Semt Pazarı Tarlabaşı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İnşallah ihtiyacı olan kişiler sebeplenmiştir..Tebrikler helal olsun valla..
Allah senin gibilerin sayısını artırsın.
BENİM MİLLETİMİ SADAKAYA MUHTAÇ HALE GETİRENLERİN ALLAH BELASINI BU DÜNYADA DA AHİRETTE DA VERECEKTİR.
Bu is adamini seçimlere çıkarın kilicdaroglundan daha cok oy alır:))
:) hayır işlemeyide hayırdan faydalanmayıda öğrenemedik galiba.. izdiham olması ne demek, millet olarak bedava birşeye ihtiyaç olsada olmasada alma içgüdüsü var bizde.. önceden makul oranlarda ayarlanıp sırayla gelen insanlara değıtılsa ve bunun için bir grup oluşturulsa sırayı bozana verilmese daha insancıl olur du diye düşünüyorum..
kesinlikle bu işlerin artık izdihamsız yapılması gerekiyor. yapan abinin de kesesine bereket.
ALLAHım verdiğinin bin katını versin helal olsun ADAM
rabbim varını artırsın inşallah, allah senden razı olsun yaptığın hayrını en yüksek makamla ödüllendirsin.
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