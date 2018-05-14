İstanbul'da semt pazarına gidenler gözlerine inanamadı!

İstanbul Tarlabaşı semt pazarına gidenler ilginç bir durum ile karşılaştı. Ramazan ayı öncesi alışveriş için pazara gelenler, her şeyi ücretsiz dağıtıldığını gördü. Semt pazarındaki tezgahları satın alan bir iş adamı, pazara gelen kişilerin ihtiyacı olan meyve ve sebzeyi bedava dağıttırdı.

İsminin açıklanmamasını isteyen bir iş adamı, Beyoğlu Tarlabaşı semt pazarında bulunan sebze ve meyve gibi gıda ürünlerinin satıldığı tezgahları satın alarak Ramazan ayı öncesi ürünleri vatandaşlara bedava dağıttı. Yine aynı iş adamının kurduğu vakıftan burs alan yaklaşık 100 öğrenci meyve ve sebzenin dağıtımda görev aldı. Ayrıca Ramazan ayında vatandaşlara muhtarlıklar aracılığıyla 100 TL'lik market kartı dağıtılacağı belirtildi.

2 SAAT İÇİNDE TÜKENDİ



Vatandaşlar, etkinliği yapan şirketin yetkililerine teşekkür ederken, tezgahlarda bulunan sebze ve meyveler 2 saat içinde tükendi. Ürünlerin kısa sürede tükenmesine, pazara gelen kişilerin çevrelerindeki insanlara da haber vermesi de etkili oldu. Pazara gelen kişiler arasında zengin ve fakir ayrımının yapılmadığı belirtildi.