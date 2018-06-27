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İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 22:13 | Son Güncelleme

İstanbul'da gece saatlerine dikkat! Meteoroloji'nin uyarısının ardından başlayan şiddetli yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda uçak iniş ve kalkış trafiği geçici olarak durduruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunmuştu. AKOM İstanbul için ikinci uyarıyı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda dolu yağışı görüldü. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

HAVA

AKOM'DAN BİR UYARI DAHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), İstanbul’da bu gece beklenen sağanak yağışla ilgili bir uyarı daha geldi.

AKOM’dan yapılan uyarıda, “Bir saat içerisinde ikinci bir kuvvetli yağış geçişi boğaz çevresi ile Anadolu yakası ağırlıklı olarak yaşanması bekleniyor. Yağışın yerel olarak kısa süreli dolu şeklinde etkili olma ihtimali var” denildi.

FOTOĞRAF EK//İstanbul'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Yağmurun özellikle Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerinde etkili olması öngörülüyor.

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında ise sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde İstanbul'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Uyarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış görülürken, bazı noktalarda dolu yağışı da etkili oldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

APRONU SU BASTI

Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. Atatürk Havalimanı çevresinde oluşan CB bulutları (elektrik yüklü bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşma yapamadı. Atatürk Havalimanı'na inecek olan uçaklar bir süre iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmurun şiddetini yitirmesinin ardından hava trafiği normale döndü. Uçaklar havalimanına inmeye başladı.

Havalimanında yoğun yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı apronunu su bastı. İstanbul’da etkili olan yağmur yağışının yoğun olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı Apronunda su birikintisi oluştu. Yoğun yağmur nedeniyle mazgallardan taşan su, Atatürk Havalimanı yolcu salonlarına girdi.

meteoroloji

BURSA VE YALOVA ÇEVRESİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Bursa merkez olmak üzere çevre ilçeler ile Yalova için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda, Bursa ve çevresi ile Yalova ve ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunularak vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli olması istendi.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ALLAH DAHA NE TASLAR YAGDİRACAK BU MİLLETİN BASİNA.BUNLAR SARSİNTİLARİ DAHA. REİSİNİZ ONÜNE CIKSIN DA DURDURSUN HADİ.
kesin dış güçler yapıyor bunları ...Türkiyenin güçlü olmasını istemiyorlar ......A haber
Gavur istanbul
ALLAH HAYIRLI ETSİN,,,,
şimdi cahil yolcular başlar falanca firma iniyor kaynımı aradım havada hiç bir sıkıntı yok biletimi başkasına sattınız ben hep uçuyorum siz bilmiyorsunuz diyenler çıkıp yer personellerini darlarlar
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