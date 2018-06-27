İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunmuştu.
Meteoroloji'nin uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda dolu yağışı görüldü. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), İstanbul’da bu gece beklenen sağanak yağışla ilgili bir uyarı daha geldi.
AKOM’dan yapılan uyarıda, “Bir saat içerisinde ikinci bir kuvvetli yağış geçişi boğaz çevresi ile Anadolu yakası ağırlıklı olarak yaşanması bekleniyor. Yağışın yerel olarak kısa süreli dolu şeklinde etkili olma ihtimali var” denildi.
Yağmurun özellikle Başakşehir, Eyüp, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy ilçelerinde etkili olması öngörülüyor.
İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında ise sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde İstanbul'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Uyarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış görülürken, bazı noktalarda dolu yağışı da etkili oldu.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Akşam saatlerinde İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağmur, şimşek ve gök gürültüsü nedeniyle hava trafiğini olumsuz etkilendi. Atatürk Havalimanı çevresinde oluşan CB bulutları (elektrik yüklü bulutlar) nedeniyle uçaklar yaklaşma yapamadı. Atatürk Havalimanı'na inecek olan uçaklar bir süre iniş yapamadıkları için havada tur atmak zorunda kaldı. Yağmurun şiddetini yitirmesinin ardından hava trafiği normale döndü. Uçaklar havalimanına inmeye başladı.
Havalimanında yoğun yağış nedeniyle Atatürk Havalimanı apronunu su bastı. İstanbul’da etkili olan yağmur yağışının yoğun olduğu saatlerde Atatürk Havalimanı Apronunda su birikintisi oluştu. Yoğun yağmur nedeniyle mazgallardan taşan su, Atatürk Havalimanı yolcu salonlarına girdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta Bursa merkez olmak üzere çevre ilçeler ile Yalova için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji tarafından yayınlanan hava tahmin raporunda, Bursa ve çevresi ile Yalova ve ilçeleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunularak vatandaşların herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli olması istendi.
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