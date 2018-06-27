İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

AKOM’dan yapılan uyarıda, “Bir saat içerisinde ikinci bir kuvvetli yağış geçişi boğaz çevresi ile Anadolu yakası ağırlıklı olarak yaşanması bekleniyor. Yağışın yerel olarak kısa süreli dolu şeklinde etkili olma ihtimali var” denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM), İstanbul’da bu gece beklenen sağanak yağışla ilgili bir uyarı daha geldi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul'da şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Bazı noktalarda dolu yağışı görüldü. Şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada İstanbul'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

İstanbul Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasında ise sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinde İstanbul'da 21.40 ile 23.30 saatleri arasında, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Uyarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış görülürken, bazı noktalarda dolu yağışı da etkili oldu.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinde yapılan son meteorolojik değerlendirme ve radar verilerine göre; bugün 21.40-23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere, İstanbul'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.